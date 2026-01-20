В Одессе со стрельбой похитили 19-летнюю девушку: подробности от полиции (видео)

На прошлой неделе среди дня на улице Старопортофранковской в Одессе неизвестные со стрельбой похитили 19-летнюю девушку, затолкали ее в машину и куда-то увезли.

20 января правоохранители сообщили детали резонансного правонарушения, рассказав подробности в пресс-релизе облуправления Нацполиции.

Детали происшествия

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что группа неизвестных, выстрелив из оружия, силой посадили ее приятельницу в машину и уехали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 поминутно восстановили маршрут автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, и менее чем за два часа разыскали их вместе с похищенной девушкой. Она не пострадала.

Похитителями оказались трое мужчин, которым 21, 25 и 40 лет. Двоих из них девушка знала.

21-летний фигурант дела назначил ей встречу, а когда она пришла с приятельницей на оговоренное место, к ним подъехал автомобиль с тремя мужчинами. Пока самый старший из них ждал возле автомобиля, самый младший оттолкнул женщину и выстрелил в воздух из пистолета, а третий насильно затолкал девушку в машину, где обмотал ей руки скотчем. Злоумышленники отвезли пострадавшую в квартиру одного из них, возле которой вскоре были задержаны полицией.

Во время обыска у подозреваемых изъяли пистолет, предварительно стартовый, мобильные телефоны и авто.

Всем объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины ( незаконное похищение и лишение свободы человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Самому младшему фигуранту также инкриминируют хулиганство. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Суд избрал задержанным меры пресечения. Так, 21-летнему – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 266 240 грн, 25-летнему – круглосуточный домашний арест, 40-летнему – ночной домашний арест.

Сейчас полиция устанавливает мотивы преступления. Расследование продолжается.

