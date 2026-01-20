В Одесі зі стріляниною викрали 19-річну дівчину: подробиці від поліції (відео)

Минулого тижня серед дня на вулиці Старопортофранківській в Одесі невідомі зі стріляниною викрали 19-річну дівчину, заштовхали її до автівки і кудись відвезли.

20 січня правоохоронці повідомили деталі резонансного правопорушення, розповівши подробиці у пресрелізі облуправління Нацполіції.

Деталі події

До поліції звернулася жінка, яка розповіла, що група невідомих, вистріливши зі зброї, силоміць посадили її приятельку до машини та поїхали.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 щохвилини відновили маршрут автомобіля, на якому пересувалися зловмисники, і менш ніж за дві години розшукали їх разом із викраденою дівчиною. Вона не постраждала.

Викрадачами виявилися троє чоловіків, яким 21, 25 і 40 років. Двох із них дівчина знала.

Відео дня

21-річний фігурант справи призначив їй зустріч, а коли вона прийшла з приятелькою на обумовлене місце, до них під'їхав автомобіль із трьома чоловіками. Поки найстарший із них чекав біля автомобіля, наймолодший відштовхнув жінку і вистрілив у повітря з пістолета, а третій силоміць заштовхав дівчину в машину, де обмотав їй руки скотчем. Зловмисники відвезли потерпілу до квартири одного з них, біля якої незабаром були затримані поліцією.

Під час обшуку в підозрюваних вилучили пістолет, попередньо стартовий, мобільні телефони та авто.

Усім оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України (незаконне викрадення та позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наймолодшому фігуранту також інкримінують хуліганство. Йому загрожує до семи років в'язниці.

Суд обрав затриманим запобіжні заходи. Так, 21-річному — тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 266 240 грн, 25-річному — цілодобовий домашній арешт, 40-річному — нічний домашній арешт.

Наразі поліція встановлює мотиви злочину. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві дві жінки викрали дівчину, яку запідозрили в крадіжці сумки.

Також повідомлялося, що в Одесі представники ТЦК вимагали у "заручника" $6 тисяч.