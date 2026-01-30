У Києві п'яний водій Porsche влаштував ДТП і відкрив стрілянину: йому загрожує до 7 років в'язниці (фото)

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі водія Porsche, який влаштував ДТП у Києві, а потім відкрив стрілянину.

Інцидент стався ще минулого року в Солом'янському районі столиці, розповіли в поліції Києва.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про бійку та постріли поблизу проїжджої частини. Коли за вказаною адресою виїхав наряд патрульних та слідчо-оперативна група, то правоохоронці встановили, що водій позашляховика Porsche врізався у ВАЗ, а також пошкодив ще кілька транспортних засобів.

Після ДТП чоловік почав поводитися агресивно і влаштував скандал зі свідками та учасниками події. Під час сварки він ударив 26-річну пасажирку одного з автомобілів, а коли 22-річний водій намагався заступитися за жінку, то правопорушник вихопив травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у його бік.

Учасник ДТП мав при собі пістолет Фото: Нацполiцiя Украiни

Потерпілого з непроникаючим вогнепальним пораненням госпіталізували.

Під час розслідування з'ясувалося, що винуватець події — 37-річний киянин, який у момент ДТП був у стані алкогольного сп'яніння, однак від проходження огляду він відмовився.

На момент ДТП водій позашляховика був у стані алкогольного сп'яніння Фото: Нацполiцiя Украiни

Щодо порушника було складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Зброю правоохоронці вилучили, а зібрані докази стали підставою для притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності.

Йому висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень). Якщо його вину буде доведено, чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

