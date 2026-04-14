Блогера та учасника "Супермами" підозрюють у схемах з виїзду за кордон (відео)

Сергій Данилець — титулований бодибілдер, триразовий чемпіон Arnold Classic, чемпіон світу та популярний онлайн-тренер — підозрюється в схемах обманів українців щодо виїзду за кордон.

Повідомляється, що блогер та учасник шоу "Супермама" начебто виманював в українців гроші, обіцяючи їм легальний виїзд за кордон, після чого "кидав" їх. Данилець начебто пропонував липове бронювання та можливість легального виїзду з країни, повідомляють у Telegram-каналі "Викривач". За "послуги" чоловік начебто брав тисячі доларів, після чого просто блокував людей у месенджерах.

Данилець обіцяв виїзд за кордон?

За інформацією, він отримав 8000 доларів з людини, якій потрібно було терміново виїхати за кордон до батька, який помирав з останньою стадією раку. Три місяці чоловік чекав на виїзд, ведучи листування з Данильцем. За цей час батько помер і їхати вже не було до кого.

"Фітнес-блогер і учасник шоу Супермама Сергій Данилець раптом перекваліфікувався у "рішалу" з виїзду за кордон — щоправда, схема більше схожа на класичний стартап із розводу довірливих людей. Під соусом "бронювання" і легального виїзду він брав із клієнтів тисячі доларів, обіцяючи результат, якого не існувало навіть у теорії", — йдеться в повідомленні каналу.

(у відео є нецензурна лексика)

"Бізнес-модель, схоже, проста: емоційно вразливі ситуації + обіцянки без зобов’язань = кеш на рахунку і мінус одна історія в месенджері. Іронія в тому, що на виручені гроші герой цієї історії не інвестував у репутацію чи хоча б базову обережність, а вирішив "прокачати" свій Aston Martin — замінив гуму, мабуть, щоб швидше тікати від наслідків", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, автор посту звернувся до СБУ та податкової.

"Звертаюсь до СБУ цим постом як заявою про злочин щодо Данильця, який організував схему переправлення закордон. Закликаю Державну податкову службу України — перевірити доходи та сплату податків фігуранта", — резюмував автор.

Наразі сторінка Данильця в Instagram закрита.

