Біля Києва розбився смарагдовий Aston Martin за $350 000: автомобіль належить відомому блогеру (відео)

12 червня на трасі у Київській області сталася ДТП за участі смарагдового Aston Martin вартістю 350 тисяч доларів. Машина належить відомому блогеру та фітнес-тренеру Сергію Данильцю, який перебував у той час у машині із сином.

Фото з ексклюзивним Aston Martin DB12 смарагдово-зеленого кольору викладала раніше дружина Сергія Анастасія, а також про це писали ЗМІ. Новину про ДТП за участі цього автомобіля поширили увечері п'ятниці місцеві Telegram-канали, а дружина блогера невдовзі підтвердила інформацію.

Як пишуть очевидці, аварія трапилася поблизу села Чабани у Київській області. Судячи з кадрів, водій міг не впоратися з керуванням після повороту, через що машину знесло і вона зіткнулася об дорожнє обгородження. Після цього на автомобілі майже повністю знесло передній бампер.

ДТП за участі смарагдового Aston Martin, що сталося 12 червня

Невдовзі після розголосу у мережі дружина Сергія Данильця інформацію про ДТП підтвердила. Анастасія повідомила у stories в Instagram, що в автомобілі був Сергій разом із їхнім сином Максимом. Сама Анастасія приїхала на місце інциденту приблизно через 15 хвилин.

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Розбитий Aston Martin DB12 блогера Сергія Данильця

Чоловік та дитина обійшлися подряпинами

Анастасія також спростувала плітки із соцмереж про те, що їхній син нібито сидів на руках у Сергія. Жінка стверджує, що хлопчик сидів на своєму місці і був пристебнутим.

"Макс не сидів у Сергія на руках, як це пишуть пабліки, це неправда. Він був пристебнутим і сидів на своєму місці", — повідомила Анастасія.

За її словами, і з чоловіком, і з дитиною наразі все гаразд. Обидвоє обійшлися незначними подряпинами від подушок безпеки.

Анастасія Данилець підтвердила інформацію про ДТП

Більше подробиць жінка розкривати не стала. У поліції поки не коментували інцидент.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше стало відомо, що зірка соцмереж олень Борис, який втрапив у ДТП, почав спиратися на травмовану ногу.