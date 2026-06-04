Родичка загиблої в ДТП блогерки Vikunciy на 9 день після похорону зробила заяву

Сестра чоловіка відомої блогерки Vikunciy (Вікторії), Ауріка Боц, опублікувала зворушливе звернення у дев’ятий день після похорону родички. Жінка поділилася своїм болем у соцмережах, зазначивши, що родина досі не може змиритися з тяжкою втратою.

У своєму дописі в Threads Ауріка (користувачка @bot_aurika) опублікувала відео з великою кількістю білих троянд, солодощами та лампадками, які принесли в пам'ять про Вікторію.

"Сьогодні вже 9 днів, як тебе немає. Досі не віриться, що ти пішла. Нехай Господь відкриє для тебе браму раю, а твоя світла душа знайде вічний спокій. Царство Небесне тобі, Віко. Світла і вічна пам'ять", — написала родичка загиблої блогерки.

Vikunciy загинула в ДТП Фото: Instagram

Відома блогерка загинула в ДТП

26-річна TikTok-блогерка Vikunciy загинула в ДТП, що трапилася у середу, 27 травня, близько 14:19 на території Голованівського району Кіровоградської області – траса Київ-Одеса. Porsche Cayenne дівчини, за попередніми даними, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонну стелу. Разом з нею загинула помічниця – Іванна Плевако, яка вела непублічний спосіб життя.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Vikunciy – відома в певних колах блогерка з Києва, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників. Дівчина показувала своє життя – елітні відпочинки, розкішні заклади, апартаменти, прикраси та автівки.

Перед загибеллю Vikunciy в ДТП сталось дещо нечуване. Послідовники зірки інтернету підмітили важливу деталь.

Крім того, про смерть Вікторії детальніше розповіла її подруга Єлизавета Ченова. Дівчина розкритикувала людей, які обговорюють трагедію, а також журналістів, які пишуть про ДТП.