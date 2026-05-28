Vikunciy згоріла в ДТП: як вона жила – мажорні заклади, відпочинки й російські мати (фото)

Відома блогерка Vikunciy загинула в жахливому ДТП на трасі "Київ-Одеса". Дівчина мала сотні тисяч послідовників у мережі, де хизувалась своїм життям – елітними відпочинками, розкішними закладами, апартаментами, прикрасами та автівками.

Vikunciy – відома в певних колах блогерка з Києва, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників. У день ДТП, тобто 27 травня, Вікторія повідомила, що її основну сторінку в Instagram заблоковано. А також розповідала про проблему з колесом в машині. Чи стало це причиною смертельної аварії, де вона загинула разом з помічницею, наразі невідомо. Як жила блогерка, чим займалась і завдяки чому прославилась, – читайте у спеціальному матеріалі Фокусу.

Vikunciy не рахувала грошей

Вікторія народилась 11 червня 1999 року, тобто вже за два тижні їй мало виповнитися 27 років. Судячи з оприлюднених фото та відео, до цього віку зірка мережі вже багато чого встигла.

Vikunciy хизувалася розкішним стилем життя

Вона хизувалася розкішним стилем життя, зокрема просторими апартаментами з сучасним ремонтом, автівкою преміум-класу, коштовними прикрасами, вбранням відомих брендів тощо.

Чим Vikunciy заробляла на життя, не відомо

Однак з’ясувати, чим саме вона займалась, окрім ведення блогу, щоб оплачувати все це, достеменно не відомо.

Таємничий обранець

Особисте життя блогерка тримала в строгому секреті, ховаючи супутника, то під смайликом, то під емодзі. Як правило, до такої конспірації вдаються партнерки політичних діячів чи службових осіб, щоб зайвий раз не привертати увагу журналістів та громадськості.

Vikunciy мала таємного коханого

У 2025 році інтернет-знаменитість відгуляла гучне весілля у комплексі SunRay поблизу Дніпра. На весіллі виступила популярна українська співачка Надя Дорофєєва, гонорар якої за виступ оцінюють в десятки тисяч доларів.

Чорні смуги

Втім, у житті українки були й чорні смуги. На її сторінках в соцмережах можна знайти розповіді російською мовою про розлад харчової поведінки в 2021 році, аб'юзивні стосунки та вигорання.

У житті блогерки були чорні смуги

Фокус з’ясував, що Vikunciy була амбасадоркою бренду LIOR, а також часто відпочила на гірськолижному курорті Буковелі, де можна зустріти найбагатших людей України. Дівчина не цуралась російської музики, рясно використовувала нецензурну лексику в своїх роликах та дописах.

Українські медіа пишуть, що в авто з блогеркою була її помічниця, ймовірно, Іванна Плевако. Вона також загинула.

Ймовірна помічниця зірки мережі

Жахливе ДТП

TikTok-блогерка Vikunciy загинула внаслідок смертельної аварії на Porsche Cayenne, який рухався автодорогою М-05 "Київ-Одеса". За попередніми даними, автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та врізався в бетонну стелу. Чому це сталося, наразі невідомо. Після зіткнення машина загорілась, та зрештою повністю згоріла. У салоні рятувальники виявили тіла двох загиблих.

TikTok-блогерка Vikunciy загинула внаслідок смертельної аварії на Porsche Cayenne

За день до ДТП блогерка опублікувала відео в TikTok, де з матами через слово розповідала про блокування Instagram.

