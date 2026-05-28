Vikunciy сгорела в ДТП: как она жила — мажорные заведения, отдых и русский мат (фото)

Известная блогерша Vikunciy погибла в ужасном ДТП на трассе "Киев-Одесса". Девушка имела сотни тысяч последователей в сети, где хвасталась своей жизнью — элитными отдыхами, роскошными заведениями, апартаментами, украшениями и автомобилями.

Vikunciy — известная в определенных кругах блогерша из Киева, которая создавала развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков. В день ДТП, то есть 27 мая, Виктория сообщила, что ее основная страница в Instagram заблокирована. А также рассказывала о проблеме с колесом в машине. Стало ли это причиной смертельной аварии, где она погибла вместе с помощницей, пока неизвестно. Как жила блогерша, чем занималась и благодаря чему прославилась, — читайте в специальном материале Фокуса.

Vikunciy не считала денег

Виктория родилась 11 июня 1999 года, то есть уже через две недели ей должно было исполниться 27 лет. Судя по обнародованным фото и видео, к этому возрасту звезда сети уже многое успела.

Vikunciy хвасталась роскошным стилем жизни

Она хвасталась роскошным стилем жизни, в частности просторными апартаментами с современным ремонтом, автомобилем премиум-класса, ценными украшениями, нарядами известных брендов и тому подобное.

Чем Vikunciy зарабатывала на жизнь, не известно

Однако выяснить, чем именно она занималась, кроме ведения блога, чтобы оплачивать все это, точно не известно.

Таинственный избранник

Личную жизнь блогерша держала в строгом секрете, пряча спутника, то под смайликом, то под эмодзи. Как правило, к такой конспирации прибегают партнерши политических деятелей или должностных лиц, чтобы лишний раз не привлекать внимание журналистов и общественности.

У Vikunciy был тайный возлюбленный

В 2025 году интернет-знаменитость отгуляла громкую свадьбу в комплексе SunRay вблизи Днепра. На свадьбе выступила популярная украинская певица Надя Дорофеева, гонорар которой за выступление оценивают в десятки тысяч долларов.

Черные полосы

Впрочем, в жизни украинки были и черные полосы. На ее страницах в соцсетях можно найти рассказы на русском языке о расстройстве пищевого поведения в 2021 году, абьюзивных отношениях и выгорании.

В жизни блогерши были черные полосы

Фокус выяснил, что Vikunciy была амбассадором бренда LIOR, а также часто отдыхала на горнолыжном курорте Буковеле, где можно встретить самых богатых людей Украины. Девушка не чуралась русской музыки, обильно использовала нецензурную лексику в своих роликах и постах.

Украинские медиа пишут, что в авто с блогершей была ее помощница, вероятно, Иванна Плевако. Она также погибла.

Вероятная помощница звезды сети

Ужасное ДТП

TikTok-блогер Vikunciy погибла в результате смертельной аварии на Porsche Cayenne, который двигался по автодороге М-05 "Киев-Одесса". По предварительным данным, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. Почему это произошло, пока неизвестно. После столкновения машина загорелась, и в конце концов полностью сгорела. В салоне спасатели обнаружили тела двух погибших.

TikTok-блогер Vikunciy погибла в результате смертельной аварии на Porsche Cayenne Фото: Национальная полиция

За день до ДТП блогер опубликовала видео в TikTok, где с матами через слово рассказывала о блокировке Instagram.

