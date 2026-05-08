17 лет назад погиб Игорь Пелых: как сложилась судьба детей телеведущего (фото)
8 мая в Украине вспоминают известного телеведущего, журналиста и продюсера Игоря Пелыха, жизнь которого трагически оборвалась в 2009 году. Ему было всего 35 лет, и на тот момент он оставался одним из самых ярких лиц украинского телевидения начала 2000-х.
Фокус в день памяти Игоря Пелыха рассказывает о его жизни и как сложилась судьба его семьи.
Обстоятельства гибели
Трагедия произошла утром 8 мая 2009 года в Киеве. Игорь Пелых находился в качестве пассажира в автомобиле Volkswagen Passat, когда произошло столкновение с другим транспортным средством. В результате аварии телеведущий погиб на месте от полученных травм.
По результатам расследования, водитель другого автомобиля был признан виновным в совершении ДТП. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.
Карьера и влияние
Игорь Пелых стал известным благодаря своим телевизионным проектам, среди которых — "Галопом по Европам", "На свою голову" и "Лабиринт". Его стиль отличался живостью, юмором и открытостью к людям.
Он работал не только как ведущий, но и как продюсер и журналист, создавая контент, который запомнился зрителям своей искренностью. Его программы часто совмещали развлечения, путешествия и социальные темы, что делало их близкими широкой аудитории.
Несмотря на короткую жизнь, Пелых оставил значительный след в украинском медиапространстве.
Семья и дети
После смерти телеведущего осталась его жена — журналистка Александра Лозинская — и трое детей: сын Иван и дочери Соломия и Устина.
На момент трагедии дети были еще совсем маленькими. Потеря отца стала серьезным испытанием для семьи, однако с годами они смогли преодолеть этот сложный период.
Сегодня известно, что Иван Пелых повзрослел и выбрал путь служения стране — он присоединился к Вооруженным силам Украины.
Соломия Пелих реализует себя в творчестве, в частности в музыкальном направлении.
Устина Пелих ведет более частный образ жизни, избегая публичности. Судя по соцсетям девушка, вероятно, живет в Польше.
Жизнь после трагедии
После смерти Игоря Пелиха именно Александра Лозинская взяла на себя основную ответственность за воспитание детей. Она сумела сохранить семью и дать детям возможность вырасти в атмосфере уважения к памяти отца.
Со временем дети сформировали собственные жизненные ориентиры, но фигура Игоря Пелыха остается для них важной частью личной истории.
Память об Игоре Пелихе
Прошло уже много лет, но имя Игоря Пелыха не исчезает из информационного пространства. Его вспоминают коллеги, друзья и зрители, которые помнят его как харизматичного, искреннего и энергичного ведущего.
8 мая стало днем, когда не только чтят память о нем, но и задумываются над хрупкостью жизни. Его история — это пример того, как даже за короткое время можно оставить весомый след в профессии и в сердцах людей.
Сегодня его дети уже взрослые, и каждый из них идет своим путем. Однако для них, как и для многих украинцев, Игорь Пелых навсегда остается символом эпохи украинского телевидения — человеком, который умел говорить со зрителем просто и искренне.
