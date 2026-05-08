17 лет назад погиб Игорь Пелых: как сложилась судьба детей телеведущего (фото)

8 мая в Украине вспоминают известного телеведущего, журналиста и продюсера Игоря Пелыха, жизнь которого трагически оборвалась в 2009 году. Ему было всего 35 лет, и на тот момент он оставался одним из самых ярких лиц украинского телевидения начала 2000-х.

Фокус в день памяти Игоря Пелыха рассказывает о его жизни и как сложилась судьба его семьи.

Обстоятельства гибели

Трагедия произошла утром 8 мая 2009 года в Киеве. Игорь Пелых находился в качестве пассажира в автомобиле Volkswagen Passat, когда произошло столкновение с другим транспортным средством. В результате аварии телеведущий погиб на месте от полученных травм.

По результатам расследования, водитель другого автомобиля был признан виновным в совершении ДТП. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.

Телеведущий Игорь Пелих Фото: из открытых источников

Карьера и влияние

Игорь Пелых стал известным благодаря своим телевизионным проектам, среди которых — "Галопом по Европам", "На свою голову" и "Лабиринт". Его стиль отличался живостью, юмором и открытостью к людям.

Он работал не только как ведущий, но и как продюсер и журналист, создавая контент, который запомнился зрителям своей искренностью. Его программы часто совмещали развлечения, путешествия и социальные темы, что делало их близкими широкой аудитории.

Несмотря на короткую жизнь, Пелых оставил значительный след в украинском медиапространстве.

Семья и дети

После смерти телеведущего осталась его жена — журналистка Александра Лозинская — и трое детей: сын Иван и дочери Соломия и Устина.

На момент трагедии дети были еще совсем маленькими. Потеря отца стала серьезным испытанием для семьи, однако с годами они смогли преодолеть этот сложный период.

Сегодня известно, что Иван Пелых повзрослел и выбрал путь служения стране — он присоединился к Вооруженным силам Украины.

Сын Игоря — Иван Фото: facebook.com/ivan.pelykh

Соломия Пелих реализует себя в творчестве, в частности в музыкальном направлении.

Дочь Игоря — Соломия Фото: Facebook

Устина Пелих ведет более частный образ жизни, избегая публичности. Судя по соцсетям девушка, вероятно, живет в Польше.

Дочь Игоря — Устина Фото: Facebook

Жизнь после трагедии

После смерти Игоря Пелиха именно Александра Лозинская взяла на себя основную ответственность за воспитание детей. Она сумела сохранить семью и дать детям возможность вырасти в атмосфере уважения к памяти отца.

Со временем дети сформировали собственные жизненные ориентиры, но фигура Игоря Пелыха остается для них важной частью личной истории.

Игорь Пелих с семьей Фото: из открытых источников

Память об Игоре Пелихе

Прошло уже много лет, но имя Игоря Пелыха не исчезает из информационного пространства. Его вспоминают коллеги, друзья и зрители, которые помнят его как харизматичного, искреннего и энергичного ведущего.

8 мая стало днем, когда не только чтят память о нем, но и задумываются над хрупкостью жизни. Его история — это пример того, как даже за короткое время можно оставить весомый след в профессии и в сердцах людей.

Сегодня его дети уже взрослые, и каждый из них идет своим путем. Однако для них, как и для многих украинцев, Игорь Пелых навсегда остается символом эпохи украинского телевидения — человеком, который умел говорить со зрителем просто и искренне.

