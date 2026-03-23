Выступила с победителями Евровидения: где сейчас Юлия Рай, которая разрывала украинскую сцену в 2000-х (фото)

Украинская певица Юлия Рай, которая в 2000-х годах была настоящей звездой танцполов благодаря хиту "Дважды в одну реку не войдешь", неожиданно напомнила о себе после длительной паузы. Артистка впервые за много лет появилась на публике — она выступила на разогреве группы Kalush Orchestra во время их концерта в Австралии.

На кадрах видно, как Юлия исполняет свои самые известные композиции — "Река" и "Ты меня полюбишь", которые в свое время звучали практически на каждой дискотеке. Видео с выступления быстро распространилось в сети. Фокус рассказывает, что сейчас известно о жизни Юлии Рай.

Кто такая Юлия Рай

Пик популярности певицы пришелся на середину 2000-х. Именно тогда ее хит "Дважды в одну реку не войдешь" стал одним из самых узнаваемых треков украинской сцены. В целом артистка активно выступала с 1998 до 2009 года, хотя впоследствии ее часто называли "певицей одной песни".

В 2009 году Юлия Рай кардинально изменила свою жизнь: она вышла замуж за гражданина Австралии и переехала за границу. Там она еще некоторое время пыталась развивать музыкальную карьеру, участвовала в талант-шоу, однако в итоге шоу-бизнес не стал для нее стабильным источником дохода.

Со временем певица сменила профессию и начала работать в сфере социальной помощи, поддерживая людей в сложных жизненных ситуациях. В ее личной жизни также произошли изменения — она развелась с первым мужем и впоследствии нашла нового партнера.

Где сейчас певица

Несмотря на длительный перерыв, Юлия Рай не отказалась от музыки. Сейчас она живет в Австралии и постепенно возвращается к творчеству — записывает новые песни в домашней студии. Артистка признается, что не гонится за былой славой, но не хочет больше игнорировать свой талант.

"Если тебе дан талант, его нельзя закапывать. Я долго так делала, но сейчас хочу вернуться к музыке. Не стала суперзвездой — и ничего. У меня есть песни, которые любят люди", — откровенно рассказывала певица.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

76-летняя Алла Пугачева вышла в люди на Кипре.

София Ротару обратилась к внуку-беглецу, который теперь живет за границей.

Кроме того, Рудницкая "наехала" на Козловского за поддержку сепаратистки и службу в ВСУ с маникюром.