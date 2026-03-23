Виступила з переможцями Євробачення: де зараз Юлія Рай, яка розривала українську сцену в 2000-х (фото)

Українська співачка Юлія Рай, яка у 2000-х роках була справжньою зіркою танцполів завдяки хіту "Двічі в одну річку не ввійдеш", несподівано нагадала про себе після тривалої паузи. Артистка вперше за багато років з’явилася на публіці — вона виступила на розігріві гурту Kalush Orchestra під час їхнього концерту в Австралії.

На кадрах видно, як Юлія виконує свої найвідоміші композиції — "Річка" та "Ти мене полюбиш", які свого часу звучали практично на кожній дискотеці. Відео з виступу швидко поширилося у мережі. Фокус розповідає, що зараз відомо про життя Юлії Рай.

Хто така Юлія Рай

Пік популярності співачки припав на середину 2000-х. Саме тоді її хіт "Двічі в одну річку не ввійдеш" став одним із найвпізнаваніших треків української сцени. Загалом артистка активно виступала з 1998 до 2009 року, хоча згодом її часто називали "співачкою однієї пісні".

Співачка Юлія Рай

У 2009 році Юлія Рай кардинально змінила своє життя: вона вийшла заміж за громадянина Австралії та переїхала за кордон. Там вона ще деякий час намагалася розвивати музичну кар’єру, брала участь у талант-шоу, однак зрештою шоу-бізнес не став для неї стабільним джерелом доходу.

З часом співачка змінила професію і почала працювати у сфері соціальної допомоги, підтримуючи людей у складних життєвих ситуаціях. У її особистому житті також відбулися зміни — вона розлучилася з першим чоловіком і згодом знайшла нового партнера.

Де зараз співачка

Попри тривалу перерву, Юлія Рай не відмовилася від музики. Нині вона живе в Австралії та поступово повертається до творчості — записує нові пісні у домашній студії. Артистка зізнається, що не женеться за колишньою славою, але не хоче більше ігнорувати свій талант.

"Якщо тобі дано талант, його не можна закопувати. Я довго так робила, але зараз хочу повернутися до музики. Не стала суперзіркою — і нічого. У мене є пісні, які люблять люди", — відверто розповідала співачка.

