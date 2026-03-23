Софія Ротару звернулася до онука-втікача, який тепер живе за кордоном (фото)
Українська співачка Софія Ротару публічно привітала з днем народження онука Анатолія, який під час великої війни виїхав з України та наразі живе за кордоном.
23 березня в Instagram артистка показала фото іменинника та лаконічно звернулася до нього. Чоловіку виповнилося 32 роки.
Софія Ротару показала онука
Співачка виклала кадр Анатолія Євдокименка, на якому той уважно дивиться в бік.
"З днем народження", — йдеться в підпису до фото.
Зокрема, Ротару позначила сторінку онука, який займається музикою за кордоном, розвиваючи свій бренд SHMN. Також до сина схожим чином звернувся і батько Руслан.
Що відомо про онука Софії Ротару
Навесні 2022 року Євдокименко-менший разом з батьком намагався незаконно покинути територію України в бік Молдови. Тоді онука Ротару затримали прикордонники ще з декількома іншими чоловіками.
Влітку того ж року Анатолій опинився в Європі. Як він покинув Україну, так і не відомо.
"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Уже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя", — розповідав іменинник у грудні 2022 року.
