Ротару показала фото з покійним чоловіком з нагоди особливого дня: ким він був
Українська співачка Софія Ротару вийшла на зв'язок, вшанувавши пам'ять свого покійного чоловіка Анатолія Євдокименка, який народився 20 січня 1942 року в Чернівцях.
З нагоди дня народження коханого, який пішов з життя у 2002 році, народна артистка України показала в Instagram їхнє архівне чорно-біле фото, яке супроводила емодзі у вигляді розбитого серця.
Закохані позували серед природи в полі, обіймаючи одне одного та посміхаючись.
Чоловік Софії Ротару: що відомо
Єдиним законним обранцем Софії Михайлівни був Анатолій Євдокименко — музикант, диригент, режисер і керівник ансамблю "Червона рута". Чоловік співачки був народним артистом України та працював режисером-постановником концертних програм дружини. Зокрема, Євдокименко здійснював естрадні обробки українських народних пісень.
Музикант помер від інсульту у 2002 році, а похований на Байковому кладовищі в Києві, куди час від часу навідується Софія Михайлівна. У 2003 році в Чернівцях вулицю, на якій жив Євдокименко, назвали його іменем.
Анатолій Кирилович одружився з Ротару 22 вересня 1968 року. У них народився син Руслан Євдокименко, у якого наразі є двоє дітей — Софія та Анатолій, які живуть за кордоном.
