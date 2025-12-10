"Вона постраждала": Білозір прокоментувала позицію Ротару щодо війни

Народна артистка України Оксана Білозір чесно розповіла про своє ставлення до Софії Ротару. Остання з початку великої війни не робила гучних заяв, лише реагувала на обстріли українських міст армією РФ лаконічними сторіс.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Білозір зізналася, що обожнює колегу по сцені та щиро захоплюється нею. Виконавиця навіть додала, що рівняється на Софію Михайлівну та намається брати з неї приклад.

Оксана Білозір про Софію Ротару

Співачка зізнається, що завжди добре ставилася до колеги. На її думку, Ротару зробила свій вибір на користь України.

"Завжди до неї був сантимент. Вона так прекрасно до сих пір у своїй творчасті себе знаходить. Вона має прекрасний вигляд, час від часу має якісь концерти. Вона постраждала від війни. Вона зробила вибір, вона не залишилася в Криму, вона приїхала все-таки до Києва, бо тут її чоловік захоронений. Вона тут. І тут її люблять, шанують — це те, що найбільше потрібно у її час творчий для її душі та для серця", — каже Білозір.

Софія Ротару в Києві Фото: Instagram sofiarotaru.official

Де зараз Софія Ротару

Після початку великої війни 24 лютого 2022 року знаменитість не робила публічних заяв щодо російської агресії, проте періодично реагувала на обстріли українських міст та державні свята. Зокрема, Софія Михайлівна постійно в соцмережах вітає своїх рідних з днями народження.

Рідна сестра артистки Ауріка казала, що та останнім часом живе в Києві: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

На свій 78-й день народження Софія Ротару показала низку кадрів з української столиці. А згодом приїхала в рідне село Маршинці Чернівецької області.

Софія Ротару в рідному селі Маршинці у 2022 році Фото: Instagram

