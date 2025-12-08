Лікарі боролись за життя: племінниця Софії Ротару народила двох хлопчиків (фото)

Племінниця прими української естради Софії Ротару виписалася з пологового будинку разом із двома синами. Медики виходжували немовлят понад два місяці, борючись за їхнє життя, після передчасних пологів.

Співачка Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Sonya Kay, та її чоловік, професійний хокеїст Олег Петров, нещодавно привезли додому новонароджених синів. Відповідні фотографії розміщені на сторінці Чернівецького обласного перинатального центру.

Родина Ротару на виписці малюків Фото: Чернівецький обласний перинатальний центр | Facebook

Хлопчики народилися ще на початку жовтня, проте через передчасні пологи мали недостатню вагу. Генеральна директорка медичного закладу Любов Годнюк розповіла, що спеціалісти доглядали немовлят протягом 70 днів.

Sonya Kay народила двійню

"Позаду залишилися відділення інтенсивної терапії та постінтенсивного догляду, безліч консультацій з провідними неонатологами країни, безсонні ночі та виснажливі дні лікування. Сьогодні подружжя вперше переступило поріг рідної домівки вчотирьох. Двоє маленьких сердець, двоє тихих подихів, два справжніх дива, які принесуть батькам стільки любові, скільки може подарувати лише доля", — йдеться у повідомленні.

Sonya Kay та її чоловік Олег Петров із малюками Фото: Чернівецький обласний перинатальний центр | Facebook

Народна артистка України Ауріка Ротару, сестра Софії Ротару, раніше розповідала, що 9 жовтня їхня родина поповнилася одразу трьома онуками. Окрім двійнят Софії Хлябич, того самого дня сина народила також донька Анатолія Ротару.

34-річна артистка не повідомляла публічно про вагітність та не ділилася новинами про материнство у соціальних мережах. Пологи відбулися в Чернівцях, де проживає бабуся малюків.

