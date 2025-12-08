Врачи боролись за жизнь: племянница Софии Ротару родила двух мальчиков (фото)

Племянница примы украинской эстрады Софии Ротару выписалась из роддома вместе с двумя сыновьями. Медики выхаживали младенцев более двух месяцев, борясь за их жизнь, после преждевременных родов.

Певица София Хлябич, более известная под псевдонимом Sonya Kay, и ее муж, профессиональный хоккеист Олег Петров, недавно привезли домой новорожденных сыновей. Соответствующие фотографии размещены на странице Черновицкого областного перинатального центра.

Семья Ротару на выписке малышей Фото: Чернівецький обласний перинатальний центр | Facebook

Мальчики родились еще в начале октября, однако из-за преждевременных родов имели недостаточный вес. Генеральный директор медицинского учреждения Любовь Годнюк рассказала, что специалисты ухаживали за младенцами в течение 70 дней.

Sonya Kay родила двойню

"Позади остались отделения интенсивной терапии и постинтенсивного ухода, множество консультаций с ведущими неонатологами страны, бессонные ночи и изнурительные дни лечения. Сегодня супруги впервые переступили порог родного дома вчетвером. Двое маленьких сердец, двое тихих вздохов, два настоящих чуда, которые принесут родителям столько любви, сколько может подарить только судьба", — говорится в сообщении.

Sonya Kay и ее муж Олег Петров с малышами Фото: Чернівецький обласний перинатальний центр | Facebook

Народная артистка Украины Аурика Ротару, сестра Софии Ротару, ранее рассказывала, что 9 октября их семья пополнилась сразу тремя внуками. Кроме двойняшек Софии Хлябич, в тот же день сына родила также дочь Анатолия Ротару.

34-летняя артистка не сообщала публично о беременности и не делилась новостями о материнстве в социальных сетях. Роды состоялись в Черновцах, где проживает бабушка малышей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сестра Софии Ротару Аурика призналась, что народная артистка находится в Украине во время войны и волнуется из-за всего, что происходит в стране.