Врачи боролись за жизнь: племянница Софии Ротару родила двух мальчиков (фото)

Любовь Годнюк с малышами
Директор перинатального центра Любовь Годнюк с малышами | Фото: Чернівецький обласний перинатальний центр | Facebook

Племянница примы украинской эстрады Софии Ротару выписалась из роддома вместе с двумя сыновьями. Медики выхаживали младенцев более двух месяцев, борясь за их жизнь, после преждевременных родов.

Певица София Хлябич, более известная под псевдонимом Sonya Kay, и ее муж, профессиональный хоккеист Олег Петров, недавно привезли домой новорожденных сыновей. Соответствующие фотографии размещены на странице Черновицкого областного перинатального центра.

София Хлябич, более известная под псевдонимом Sonya Kay, родила двойню
Семья Ротару на выписке малышей
Фото: Чернівецький обласний перинатальний центр | Facebook

Мальчики родились еще в начале октября, однако из-за преждевременных родов имели недостаточный вес. Генеральный директор медицинского учреждения Любовь Годнюк рассказала, что специалисты ухаживали за младенцами в течение 70 дней.

Sonya Kay родила двойню

"Позади остались отделения интенсивной терапии и постинтенсивного ухода, множество консультаций с ведущими неонатологами страны, бессонные ночи и изнурительные дни лечения. Сегодня супруги впервые переступили порог родного дома вчетвером. Двое маленьких сердец, двое тихих вздохов, два настоящих чуда, которые принесут родителям столько любви, сколько может подарить только судьба", — говорится в сообщении.

Sonya Kay с детьми
Sonya Kay и ее муж Олег Петров с малышами
Фото: Чернівецький обласний перинатальний центр | Facebook

Народная артистка Украины Аурика Ротару, сестра Софии Ротару, ранее рассказывала, что 9 октября их семья пополнилась сразу тремя внуками. Кроме двойняшек Софии Хлябич, в тот же день сына родила также дочь Анатолия Ротару.

34-летняя артистка не сообщала публично о беременности и не делилась новостями о материнстве в социальных сетях. Роды состоялись в Черновцах, где проживает бабушка малышей.

Сестра Софии Ротару Аурика призналась, что народная артистка находится в Украине во время войны и волнуется из-за всего, что происходит в стране.