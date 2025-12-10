"Она пострадала": Билозир прокомментировала позицию Ротару относительно войны

Народная артистка Украины Оксана Билозир честно рассказала о своем отношении к Софии Ротару. Последняя с начала большой войны не делала громких заявлений, только реагировала на обстрелы украинских городов армией РФ лаконичными сторис.

В интервью Дмитрию Гордону Билозир призналась, что обожает коллегу по сцене и искренне восхищается ею. Исполнительница даже добавила, что равняется на Софию Михайловну и пытается брать с нее пример.

Оксана Билозир о Софии Ротару

Певица признается, что всегда хорошо относилась к коллеге. По ее мнению, Ротару сделала свой выбор в пользу Украины.

"Всегда к ней был сентимент. Она так прекрасно до сих пор в своем творчестве себя находит. Она прекрасно выглядит, время от времени имеет какие-то концерты. Она пострадала от войны. Она сделала выбор, она не осталась в Крыму, она приехала все-таки в Киев, потому что здесь ее муж похоронен. Она здесь. И здесь ее любят, уважают — это то, что больше всего нужно в ее время творческое для ее души и для сердца", — говорит Билозир.

София Ротару в Киеве Фото: instagram sofiarotaru.official

Где сейчас София Ротару

После начала большой войны 24 февраля 2022 года знаменитость не делала публичных заявлений относительно российской агрессии, однако периодически реагировала на обстрелы украинских городов и государственные праздники. В частности, София Михайловна постоянно в соцсетях поздравляет своих родных с днями рождения.

Родная сестра артистки Аурика говорила, что та в последнее время живет в Киеве: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".

На свой 78-й день рождения София Ротару показала ряд кадров из украинской столицы. А потом приехала в родное село Маршинцы Черновицкой области.

София Ротару в родном селе Маршинцы в 2022 году Фото: Instagram

