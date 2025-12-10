Оксана Билозир раскрыла причину развода после 33 лет брака: "Он не любит меня"

Украинская певица Оксана Билозир впервые назвала причину развода с мужем-музыкантом и бойцом ВСУ Романом Недзельским.

Народная артистка вспомнила непростой период супружеской жизни. Пара в свое время разъехалась по разным домам. Об этом Оксана Билозир рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Роман Недзельский был против развода

По словам исполнительницы, муж был против развода.

"Роман прекрасный человек и муж. Я ему благодарна за каждый прожитый год. Он и в начале очень помогал и поддерживал. Но сложилось так, что мы длительный период жили отдельно и разорвали эти нити. Я была привязана, чувствовала долг, совместно работала на нашу семью. А он жил отдельно. У него были возможности иначе смотреть на жизнь. Я защищала тыл, вся семья была со мной — его мама и наш общий сын. Он жил отдельно и отдалялся", — говорит знаменитость.

Оксана Билозир и Роман Недзельский Фото: Facebook

Причина развода

Впрочем, Билозир признается, что поводом для решения развестись стала неприятная для нее ситуация. В свое время исполнительница нуждалась в мужской помощи, а возлюбленный отказал ей.

"Это были его обязанности как моего мужа и главы семьи. Он проявился очень холодно. В ту минуту я поняла, что он не любит меня и я не могла на него рассчитывать. Я поняла, что дальше должна идти сама и должна подумать об общем сыне, у которого есть определенные проблемы. Это была одна секунда, когда я ему сказала "это все". До сих пор больно. Он добрый, имеет острый ум, но по отношению ко мне он уже не был тем человеком, который мог заботиться обо мне", — говорит народная артистка.

Оксана Билозир и Роман Недзельский Фото: Facebook

Ранее Роман Недзельский говорил, что узнал о разводе внезапно.

"Мы прожили почти 33 года, в этом году должно было быть. Мы развелись в конце 2022 года. Просто банально я получил повестку в суд и нас развели. Оксана подала на развод. Я поскольку в армии, я не пришел три раза в суд и нас автоматически развели и все. Я был против этого, но Оксана подала", — говорил мужчина.

