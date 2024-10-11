Оксана Билозир объяснила за что получила статус участника боевых действий на Донбассе

Оксана Билозир также рассказала, что недавно ездила с концертами на Курщину, ту территорию, которую сейчас контролируют украинские военнослужащие.

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67-летняя украинская певица и Народная артистка Украины Оксана Билозир объяснила, каким образом за свою жизнь дважды получила статус участника боевых действий. Подробностями своего военного опыта артистка поделилась в интервью на ютуб-канале "Это Никто Не Будет Смотреть".

Так, ранее артистка рассказывала, что имеет статус участника боевых действий поскольку неоднократно посещала Афганистан, когда там продолжались активные боевые действия. Уже после артистку отметили за ее участие в подъеме боевого духа бойцов.

Как оказалось, уже после 2014 года артистка также получила статус участника боевых действий на территории Донецкой области.

"Я работаю с 2014 года на войне. Я работаю на войне, потому что я участник боевых действий в Афганистане. В советское время я посещала контингент, потому что там были украинцы. И я туда ездила и как психолог, и как артистка, и как мотиватор, выжить и вернуться домой. Так же здесь, с 2014 года я на войне. На сегодняшний день я являюсь участником боевых действий на Донбассе, потому что 2014, 2015, 2016 год я занималась поиском и обменом пленных со Службой безопасности Украины. То есть я делала такую работу имея опыт уже афганской войны, была адаптирована к тому, что такое война и конечно я много работала параллельно с солдатами, нашими бойцами", — рассказала Билозир.

Артистка также уточнила, что когда конфликт с Россией пытались урегулировать путем переговоров и выполнения Минских договоренностей, тогда было очень сложно донести до военных информацию, что придется отступить с территорий, которые они защитили, поэтому она была среди тех, кто отвлекал военных от негативных мыслей.

"Если вы помните, после того, как были Минские договоренности, один из пунктов договоренностей нужно было отходить на вторую, третью линию обороны. Это было очень сложно для армии, потому что они занимали какие-то определенные высотки, где лилась кровь, где потеряны их собратья и здесь им говорят, что вы должны выйти на 10-15 км на нашу территорию. Это очень сложно было, такая психологическая атмосфера была очень напряженная и тогда я уже ездила только как певица", — добавила артистка.

Напомним, ранее мы писали, что Оксана Билозир рассказала, что ее пытались убить.

Кроме этого, Фокус писал, что Оксана Билозир рассказала о своем первом мужчине.