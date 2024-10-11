Оксана Білозір пояснила за що отримала статус учасника бойових дій на Донбасі

Оксана Білозір також розповіла, що нещодавно їздила з концертами на Курщину, ту територію, яку нині контролюють українські військовослужбовці.

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67-річна українська співачка та Народна артистка України Оксана Білозір пояснила, яким чином за своє життя двічі отримала статус учасника бойових дій. Подробицями свого воєнного досвіду артистка поділилася в інтерв’ю на ютуб-каналі "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

Так, раніше артистка розповідала, що має статус учасника бойових дій оскільки неодноразово відвідувала Афганістан, коли там тривали активні бойові дії. Вже після артистку відзначили за її участь у підйомі бойового духу бійців.

Як виявилося, вже після 2014 року артистка також отримала статус учасника бойових дій на території Донецької області.

"Я працюю з 2014 року на війні. Я працюю на війні, тому що я учасник бойових дій в Афганістані. За радянських часів я відвідувала контингент, бо там були українці. І я туди їздила і як психолог, і як артистка, і як мотиватор, вижити і повернутися додому. Так само тут, з 2014 року я на війні. На сьогоднішній день я є учасником бойових дій на Донбасі, тому що 2014, 2015, 2016 рік я займалася пошуком і обміном полонених із Службою безпеки України. Тобто я робила таку роботу маючи досвід уже афганської війни, була адаптована до того, що таке війна і звичайно я багато працювала паралельно із солдатами, нашими бійцями", — розповіла Білозір.

Артистка також уточнила, що коли конфлікт з Росією намагалися урегулювати шляхом перемовин і виконання Мінських домовленостей, тоді було дуже складно донести до військових інформацію, що доведеться відступити з територій, які вони захистили, тому вона була серед тих, хто відволікала військових від негативних думок.

"Якщо ви пам’ятаєте, після того, як були Мінські домовленості, один із пунктів домовленостей потрібно було відходити на другу, третю лінію оборони. Це було дуже складно для армії, тому що вони займали якісь певні висотки, де лилася кров, де втрачені їх побратими і тут їм говорять, що ви повинні вийти на 10-15 км на нашу територію. Це дуже складно було, така психологічна атмосфера була дуже напружена і тоді я вже їздила тільки як співачка", — додала артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оксана Білозір розповіла, що її намагалися вбити.

Крім цього, Фокус писав, що Оксана Білозір розповіла про свого першого чоловіка.