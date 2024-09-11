"Його цілеспрямовано споювали": Оксана Білозір розповіла про свого першого чоловіка (фото)

Зірковій парі не вдалося зберегти своє кохання. Оксана та Ігор Білозір розлучилися після 14 років шлюбу.

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Народна артистка України, співачка і політикиня Оксана Білозір 11 вересня в інтерв'ю OBOZ.UA відкрила сторінки свого особистого життя і відверто розповіла про свого першого чоловіка — легендарного композитора Ігоря Білозіра.

За словами співачки, покійний Ігор Білозір був "надзвичайно талановитою" людиною: "Він міг відкрити кришку рояля... До речі, у нас удома стояв рояль, на якому грав ще Ференц Він грав на роялі, на якому колись грав знаменитий композитор Ференц Ліст. Клав руки на клавіатуру — і в нього одразу з'являлася неймовірна мелодія. Я часто плакала, коли він грав", — зізналася Оксана.

Композитор Ігор Білозір Фото: Вiкiпедiя

67-річна співачка зазначила, що її перший чоловік писав не тільки пісні, а й симфонічну музику, композиції до вистав. Свого часу він був запрошений до Америки — до Голлівуду. Знаменитість не виключає, що в якихось старих американських фільмах може звучати музика її колишнього чоловіка.

Білозір також прокоментувала чутки про те, що Ігор свого часу випивав. Оксана не стала цього заперечувати. Вона вважає, що ця історія не пов'язана з "генетичною спадковістю", багато хто хотів подружитися з відомим композитором. "І починалося все не з пляшки. Казали: "Який ти талановитий! Мрію хоча б поруч посидіти з генієм". Іноді приходили зовсім незнайомі люди. Його цілеспрямовано споювали, тому що він був незручний для радянської системи", — поділилася співачка.

Відомо, що подружжя було практично ровесниками, Ігор лише на два роки старшим за Оксану. Вони прожили в шлюбі 14 років. Своє кохання їм не вдалося зберегти, вони офіційно розлучилася на День сміху першого квітня 1991-го. Оксана в інтерв'ю прокоментувала рішення про розлучення: "Настав час, коли нам потрібно було розійтися. Що тут скажеш: музиканти — складні люди". Батьки співачки складно сприйняли розлучення своєї доньки. За словами Білозір, у той момент "потрібно було вчинити саме так". "Для батьків це стало трагедією. І не тільки для них, взагалі — для всіх... Хтось один мав відійти. І я відійшла", — додала артистка.

Відомо, що Ігор Йосипович Білозір помер у віці 45 років 28 травня 2000 року внаслідок зазнаних травм. Його побили 8 травня 2000-го в кав'ярні "Цісарська кава" на проспекті Шевченка у Львові за те, що заважав своїми піснями групі відвідувачів співати і слухати російський шансон. Це відбувалося на очах у десятків людей за п'ятисот кроків від рідного дому. За його життя медики боролися 20 днів. Музиканта поховано на Личаківському кладовищі, тоді попрощатися з ним прийшли сотні тисяч людей.

Місце поховання композитора на Личаківському кладовищі у Львові Фото: Вiкiпедiя

Раніше, 28 травня, Оксана Білозір розповіла, що її намагалися вбити. Співачка боялася, що не зможе себе захистити.