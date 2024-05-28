"Я вижила всім на зло": Оксана Білозір розповіла, що її намагалися вбити (відео)

Оксана Білозір зізналася, що просила Службу безпеки України закрити розслідування про замах на її життя. Співачка боялася, що не зможе себе захистити.

66-річна співачка та ексміністерка культури і мистецтв України та колишня Міністерка культури і туризму України Оксана Білозір розповіла, як будучи на міністерській посаді її отруїли. Про це вона розповіла в інтерв’ю івано-франківського обласного телебачення "Галичина".

Зокрема, Оксана Білозір зізналася, що рік пролежала в лікарні "Феофанії", де її лікував український кріохірург, доктор медичних наук, професор, очільник клініки "Rudolfinerhaus" Микола Корпан.

"Мене так само отруїли точно так само, як Віктора Андрійовича Ющенка. В середині 2005 року. Мене отруїли. І я рік лежала у Феофанії. Чудом я вижила, фактично зараз ми це розуміємо. Мене лікував так само Микола Корпан, наш відомий лікар кріохірург з Відня. Від у Відня працює в Австрії. Він так само Віктор Андрійовича вів повністю. І мене він вів цілий рік. Я лежала у Феофанії цілий рік", — розповіла співачка.

За її словами, вона була паралізована частково. Оксана Білозір уточнила, що у неї було повністю деформоване обличчя. Але, на щастя їй вдалося вижити.

"Одним словом, була дуже важка ситуація. Але Бог милосердний, мав на мене плани. Я вижила всім на зло. Тепер я розумію, що це був "Новачок". Бо ми вже має більше інформації про це", — розповіла співака.

Також за словами Оксани Білозір, в СБУ була відкрита кримінальна справа, як розслідувала її отруєння. Однак, співачка попросила її закрити, адже боялася за свою безпеку.

"У мене була відкрита кримінальна справа, все-таки я державний службовець першого рівня, і це справа держави дуже серйозно розібратися. Але я попросила, щоб СБУ закрило цю справу, тому що я знала, що я не зможу себе захистити. А мені потрібно було вижити, жити, працювати дали", — пояснила Білозір.

Варто зазначити, що отруїли співачку, тоді коли вона обіймала посаду Міністра культури при уряді Віктора Ющенка (в 2005 році).

25:35 - про отруєння

Нагадаємо, раніше ми писали, Оксана Білозір заявила, що має статус учасника бойових дій та чотири нагороди "За мужність".

Крім цього, Фокус писав, Оксана Білозір звинуватила у плагіаті її пісень Олю Полякову та Тоню Матвієнко.