Оксана Білозір звинуватила у плагіаті її пісень Олю Полякову та Тоню Матвієнко

Співачка нагадала про дію авторського права.

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Українська артистка Оксана Білозір пригрозила судом артистам, які, на її думку, "нахабно переспівали" її пісні. 64-річна співачка присоромила Олю Полякову, Ольгу Полежаку та Тоню Матвієнко.

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"Без огляду на авторське право, інтелектуальні права, прожите мною моє життя у моїх піснях… Невже не вистачає творчої фантазії та свого креативного мислення??? Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють!" — зазначила українська артистка у своїх соцмережах.

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Зокрема, за словами Білозір, співачка Оля Полякова використала музику Мирослава Скорика для своєї пісні (її використовувала Білозір у пісні "Свіча"). Ольга Полежака записала кавер на "Кленову баладу" Матвійчука, а Тоня Матвієнко ще дев'ять років тому переспіла трек "Коханий" авторства Ігоря Білозіра.

На дискусію в мережі відповіла українська телеведуча Катя Осадча. Вона присоромила Білозір за те, що та починає "сварки" в такий нелегкий період.

"Ну що ж за дикість…Можна написати особисто співачкам свої невдоволення, попросити наступного разу питати дозволу на виконання.. але ось так публічно влаштовувати срач? При всій повазі, це не гарно — під час війни влаштовувати такого роду розбірки", — прокоментувала скандал Катя Осадча.

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Згодом журналістка додала, що Тоня Матвієнко вже кілька років виконує пісню Білозір і артистки про це домовилися. А Оля Полякова виконує пісню на музику Мирослава Скорика, на яку Білозір також має свою пісню, проте це не музика артистки.

"Тобто все ще гірше, ніж здавалося", — написала Осадча.

Нагадаємо, Оля Полякова розповіла, як втікала від війни та коли планує повертатися додому.