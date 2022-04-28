Оксана Билозир обвинила в плагиате ее песен Олю Полякову и Тоню Матвиенко

Певица напомнила о действии авторского права.

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Украинская артистка Оксана Билозир пригрозила судом певицам, которые, по ее мнению, "нагло перепели" ее песни. 64-летняя певица пристыдила Олю Полякову, Ольгу Полежаку и Тоню Матвиенко.

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"Без учета авторского права, интеллектуальных прав, прожитой мною моей жизни в моих песнях… Неужели не хватает творческой фантазии и своего креативного мышления??? Напоминаю, что война войной, а законы в Украине работают!" – отметила украинская артистка в своих соцсетях.

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В частности, по словам Билозир, певица Оля Полякова использовала музыку Мирослава Скорика для своей песни (ее использовала Билозир в песне "Свеча"). Ольга Полежака записала кавер на "Кленовую балладу" Матвийчука, а Тоня Матвиенко еще девять лет назад переспела трек "Коханий" авторства Игоря Билозира.

На дискуссию в Сети ответила украинская телеведущая Катя Осадчая. Она пристыдила Билозир за то, что та начинает ссоры в такой нелегкий период.

"Ну что за дикость… Можно написать лично певицам свое недовольство, попросить в следующий раз спрашивать разрешения на исполнение.. но вот так публично устраивать срач? При всем уважении, это не хорошо — во время войны устраивать такого рода разборки", — прокомментировала скандал Катя Осадчая.

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Впоследствии журналистка добавила, что Тоня Матвиенко уже несколько лет исполняет песню Билозир и артистки договорились об этом. А Оля Полякова исполняет песню на музыку Мирослава Скорика, на которую Билозир тоже имеет свою песню, но это не музыка артистки.

"То есть все еще хуже, чем казалось", — написала Осадчая.

Напомним, Оля Полякова рассказала, как убегала от войны и когда планирует возвращаться домой.