"Его целенаправленно спаивали": Оксана Билозир рассказала о своем первом муже (фото)

Звездной паре не удалось сохранить свою любовь. Оксана и Игорь Билозир развелись после 14 лет брака.

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Народная артистка Украины, певица и политик Оксана Билозир 11 сентября в интервью OBOZ.UA открыла страницы своей личной жизни и откровенно рассказала о своем первом муже – легендарном композиторе Игоре Билозире.

По словам певицы, покойный Игорь Билозир был "чрезвычайно талантливым" человеком: "Он мог открыть крышку рояля… Кстати, у нас дома стоял рояль, на котором играл еще Ференц. Он играл на рояле, на котором когда-то играл знаменитый композитор Ференц Лист. Клал руки на клавиатуру — и у него сразу появлялась невероятная мелодия. Я часто плакала, когда он играл", — призналась Оксана.

Композитор Игорь Билозир Фото: Википедия

67-летняя певица отметила, что ее первый муж писал не только песни, но и симфоническую музыку, композиции к спектаклям. В свое время он был приглашен в Америку — в Голливуд. Знаменитость не исключает, что в каких-то старых американских фильмах может звучать музыка ее бывшего супруга.

Билозир также прокомментировала слухи о том, что Игорь Билозир в свое время выпивал. Оксана не стала этого отрицать. Она считает эта история не связана с "генетической наследственностью", многие хотели подружиться с известным композитором. "И начиналось все не с бутылки. Говорили: "Какой ты талантливый! Мечтаю хотя бы рядом посидеть с гением". Иногда приходили совсем незнакомые люди. Его целенаправленно спаивали, потому что он был неудобен для советской системы", — поделилась певица.

Известно, что супруги были практически ровесниками, Игорь лишь на два года старше Оксаны. Они прожили в браке 14 лет. Свою любовь им не удалось сохранить, они официально рассталась на День смеха первого апреля 1991 года. Оксана в интервью прокомментировала решение о разводе: "Пришло время, когда нам нужно было разойтись. Что тут скажешь: музыканты – сложные люди". Родители певицы сложно восприняли развод своей дочери. По словам Билозир, в тот момент "нужно было поступить именно таким образом". "Для родителей это стало трагедией. И не только для них, вообще – для всех…Кто-то один должен был отойти. И я отошла", — добавила артистка.

Известно, что Игорь Иосифович Билозир умер в возрасте 45 лет 28 мая 2000 года в результате полученных травм. Его избили 8 мая 2000-го в кафе "Цисарский кофе" на проспекте Шевченко во Львове за то, что мешал своими песнями группе посетителей петь и слушать российский шансон. Это происходило на глазах у десятков человек в пятистах шагах от родного дома. За его жизнь медики боролись 20 дней. Музыкант похоронен на Лычаковском кладбище, тогда проститься с ним пришли сотни тысяч человек.

Место захоронения композитора на Лычаковском кладбище во Львове Фото: Википедия

Ранее, 28 мая, Оксана Билозир рассказала, что ее пытались убить. Певица боялась, что не сможет себя защитить.