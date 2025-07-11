68-летняя Оксана Билозир "засветилась" без макияжа на пляже в Майами (фото)

Украинская певица Оксана Билозир показалась на пляже в Майами, где отдыхает после заграничного тура. Артистка пообещала совсем скоро вернуться домой.

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На селфи певица показалась с расплетенными волосами. Билозир пряталась от солнца Майами за полупрозрачными очками в золотистой оправе, обратившись к украинцам в Instagram.

Звезда сцены отдыхала на пляже в США, где на днях была с гастролями. И между рабочими моментами артистка успела немного насладиться солнцем и океаном.

"Моя дорогая Украина! Скоро буду дома", — написала Билозир под своим селфи, на котором предстала совсем без декоративной косметики.

Оксана Билозир в США Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

В основном пользователи сети положительно отреагировали на новое сообщение Оксаны Билозир, оставляя в комментариях эмодзи в виде сердечек. Были и негативные отзывы:

"В Украине война, а она хвастается Майами. Капец".

"Ого, США. Что вы там забыли".

Впоследствии артистка показалась со знаменитым украинским дизайнером Андре Таном. Они посетили Fashion Dinner в Нью-Йорке.

"Горжусь, что украинский дизайнер такого уровня несет в мир силу и красоту Украины — с таким вкусом, достоинством и видением будущего. Этот вечер в очередной раз напомнил: где бы мы ни были — мы вместе. Мы поддерживаем друг друга, творим, вдохновляем, и несем нашу песню, язык, моду в мир. Украина — это элегантность, талант и искреннее сердце", — написала звезда сцены.

Оксана Билозир и Андре Тан Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Оксана Билозир рассказала о своем первом муже — легендарном композиторе Игоре Билозире.