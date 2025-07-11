68-річна Оксана Білозір "засвітилася" без макіяжу на пляжі в Маямі (фото)

Українська співачка Оксана Білозір показалася на пляжі в Маямі, де відпочиває після закордонного туру. Артистка пообіцяла зовсім скоро повернутися додому.

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На селфі співачка показалася з розплетеним волоссям. Білозір ховалася від сонця Маямі за напівпрозорими окулярами в золотавій оправі, звернувшись до українців в Instagram.

Зірка сцени відпочивала на пляжі в США, де днями була з гастролями. І між робочими моментами артистка встигла трохи насолодитися сонцем та океаном.

"Моя люба Українонька! Скоро буду вдома", — написала Білозір під своїм селфі, на якому постала зовсім без декоративної косметики.

Оксана Білозір у США Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Здебільшого користувачі мережі позитивно відреагували на новий допис Оксани Білозір, залишаючи в коментарях емодзі у вигляді сердечок. Були й негативні відгуки:

"В Україні війна, а вона вихваляється Маямі. Капець".

"Ого, США. Шо ви там забули".

Згодом артистка показалася зі знаменитим українським дизайнером Андре Таном. Вони відвідали Fashion Dinner у Нью-Йорку.

"Пишаюся, що український дизайнер такого рівня несе у світ силу та красу України — з таким смаком, гідністю й баченням майбутнього. Цей вечір вкотре нагадав: де б ми не були — ми разом. Ми підтримуємо одне одного, творимо, надихаємо, й несемо нашу пісню, мову, моду у світ. Україна — це елегантність, талант та щире серце", — написала зірка сцени.

Оксана Білозір та Андре Тан Фото: instagram.com/oksana_bilozir/

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Оксана Білозір розповіла про свого першого чоловіка — легендарного композитора Ігоря Білозіра.