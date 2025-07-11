68-річна Оксана Білозір "засвітилася" без макіяжу на пляжі в Маямі (фото)
Українська співачка Оксана Білозір показалася на пляжі в Маямі, де відпочиває після закордонного туру. Артистка пообіцяла зовсім скоро повернутися додому.
На селфі співачка показалася з розплетеним волоссям. Білозір ховалася від сонця Маямі за напівпрозорими окулярами в золотавій оправі, звернувшись до українців в Instagram.
Зірка сцени відпочивала на пляжі в США, де днями була з гастролями. І між робочими моментами артистка встигла трохи насолодитися сонцем та океаном.
"Моя люба Українонька! Скоро буду вдома", — написала Білозір під своїм селфі, на якому постала зовсім без декоративної косметики.
Здебільшого користувачі мережі позитивно відреагували на новий допис Оксани Білозір, залишаючи в коментарях емодзі у вигляді сердечок. Були й негативні відгуки:
- "В Україні війна, а вона вихваляється Маямі. Капець".
- "Ого, США. Шо ви там забули".
Згодом артистка показалася зі знаменитим українським дизайнером Андре Таном. Вони відвідали Fashion Dinner у Нью-Йорку.
"Пишаюся, що український дизайнер такого рівня несе у світ силу та красу України — з таким смаком, гідністю й баченням майбутнього. Цей вечір вкотре нагадав: де б ми не були — ми разом. Ми підтримуємо одне одного, творимо, надихаємо, й несемо нашу пісню, мову, моду у світ. Україна — це елегантність, талант та щире серце", — написала зірка сцени.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Оксана Білозір пояснила, яким чином за своє життя двічі отримала статус учасника бойових дій.
- Співачка також розповідала, що її намагалися вбити.
Крім того, Оксана Білозір розповіла про свого першого чоловіка — легендарного композитора Ігоря Білозіра.