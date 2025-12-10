Оксана Білозір розкрила причину розлучення після 33 років шлюбу: "Він не любить мене"

Українська співачка Оксана Білозір уперше назвала причину розлучення з чоловіком-музикантом та бійцем ЗСУ Романом Недзельським.

Народна артистка пригадала непростий період подружнього життя. Пара свого часу роз’їхалася по різних будинках. Про це Оксана Білозір розповіла в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Роман Недзельський був проти розлучення

За словами виконавиці, чоловік був проти розлучення.

"Роман прекрасна людина і чоловік. Я йому вдячна за кожний прожитий рік. Він і на початку дуже допомагав і підтримував. Але склалося так, що ми тривалий період жили окремо і розірвали ці нитки. Я була прив’язана, відчувала обов’язок, спільно працювала на нашу сім’ю. А він жив окремо. У нього були можливості інакше дивитися на життя. Я захищала тил, вся сім’я була зі мною — його мама й наш спільний син. Він жив окремо і віддалявся", — каже знаменитість.

Оксана Білозір та Роман Недзельський Фото: Facebook

Причина розлучення

Втім, Білозір зізнається, що приводом для рішення розлучитися стала неприємна для неї ситуація. Свого часу виконавиця потребувала чоловічої допомоги, а коханий відмовив їй.

"Це були його обов’язки як мого чоловіка і глави сім’ї. Він проявився дуже холодно. В ту хвилину я зрозуміла, що він не любить мене та я не могла на нього розраховувати. Я зрозуміла, що далі мушу йти сама й повинна подумати про спільного сина, в якого є певні проблеми. Це була одна секунда, коли я йому сказала "це все". Досі боляче. Він добрий, має гострий розум, але по відношенню до мене він вже не був тією людиною, яка могла піклуватися про мене", — каже народна артистка.

Оксана Білозір та Роман Недзельський Фото: Facebook

Раніше Роман Недзельський казав, що дізнався про розлучення раптово.

"Ми прожили майже 33 роки, в цьому році мало бути. Ми розлучилися наприкінці 2022 року. Просто банально я отримав повістку до суду і нас розлучили. Оксана подала на розлучення. Я оскільки в армії, я не прийшов три рази до суду і нас автоматично розлучили і все. Я був проти цього, але Оксана подала", — казав чоловік.

