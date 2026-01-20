Ротару показала фото с покойным мужем по случаю особого дня: кем он был

Украинская певица София Ротару вышла на связь, почтив память своего покойного мужа Анатолия Евдокименко, который родился 20 января 1942 года в Черновцах.

По случаю дня рождения любимого, который ушел из жизни в 2002 году, народная артистка Украины показала в Instagram их архивное черно-белое фото, которое сопроводила эмодзи в виде разбитого сердца.

Влюбленные позировали среди природы в поле, обнимая друг друга и улыбаясь.

София Ротару с мужем Фото: instagram sofiarotaru.official

Муж Софии Ротару: что известно

Единственным законным избранником Софии Михайловны был Анатолий Евдокименко — музыкант, дирижер, режиссер и руководитель ансамбля "Червона рута". Муж певицы был народным артистом Украины и работал режиссером-постановщиком концертных программ жены. В частности, Евдокименко осуществлял эстрадные обработки украинских народных песен.

Музыкант умер от инсульта в 2002 году, а похоронен на Байковом кладбище в Киеве, куда время от времени наведывается София Михайловна. В 2003 году в Черновцах улицу, на которой жил Евдокименко, назвали его именем.

Анатолий Кириллович женился на Ротару 22 сентября 1968 года. У них родился сын Руслан Евдокименко, у которого сейчас есть двое детей — София и Анатолий, которые живут за границей.

София Ротару с сыном и внуками Фото: instagram sofiarotaru.official

