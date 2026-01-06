Внучка Ротару "засветилась" в Куршевеле с российской звездой сети (фото)

24-летняя модель и блогерша София Евдокименко, внучка известной певицы Софии Ротару, провела новогодние каникулы на фешенебельном горнолыжном курорте Куршевель.

Фотографиями со своего зимнего отпуска во Франции София Евдокименко поделилась на странице в Instagram. Судя по опубликованным кадрам, компанию девушке во время развлечений составила российская блогерша Диана Манасир.

Это уже не первый случай, когда представительница известной семьи демонстрирует свой досуг за рубежом, несмотря на неоднозначную реакцию аудитории.

София — дочь единственного сына Софии Ротару, Руслана Евдокименко. Ее старший брат, Анатолий, также находится за пределами Украины. Он выехал из страны после начала полномасштабного вторжения РФ.

Сама же модель, которая длительное время проживает в США и Европе, продолжает придерживаться молчаливой позиции относительно российской агрессии против Украины, не высказывая никаких публичных комментариев на эту тему.

