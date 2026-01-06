Онучка Ротару "засвітилась" у Куршевелі з російською зіркою мережі (фото)

24-річна модель та блогерка Софія Євдокименко, онучка відомої співачки Софії Ротару, провела новорічні канікули на фешенебельному гірськолижному курорті Куршевель.

Світлинами зі своєї зимової відпустки у Франції Софія Євдокименко поділилася на сторінці в Instagram. Судячи з опублікованих кадрів, компанію дівчині під час розваг склала російська блогерка Діана Манасір.

Це вже не перший випадок, коли представниця відомої родини демонструє своє дозвілля за кордоном, попри неоднозначну реакцію аудиторії.

Софія — донька єдиного сина Софії Ротару, Руслана Євдокименка. Її старший брат, Анатолій, також перебуває за межами України. Він виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Онука Ротару насолоджується життям Фото: Instagram

Сама ж модель, яка тривалий час проживає в США та Європі, продовжує дотримуватися мовчазної позиції щодо російської агресії проти України, не висловлюючи жодних публічних коментарів на цю тему.

