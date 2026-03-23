София Ротару обратилась к внуку-беглецу, который сейчас живет за границей (фото)

Украинская певица София Ротару публично поздравила с днем рождения внука Анатолия, который во время большой войны уехал из Украины и сейчас живет за границей.

23 марта в Instagram артистка показала фото именинника и лаконично обратилась к нему. Мужчине исполнилось 32 года.

София Ротару показала внука

Певица выложила кадр Анатолия Евдокименко, на котором тот внимательно смотрит в сторону.

"С днем рождения", — говорится в подписи к фото.

В частности, Ротару отметила страницу внука, который занимается музыкой за границей, развивая свой бренд SHMN. Также к сыну похожим образом обратился и отец Руслан.

Анатолий Евдокименко Фото: instagram sofiarotaru.official

Что известно о внуке Софии Ротару

Весной 2022 года Евдокименко-младший вместе с отцом пытался незаконно покинуть территорию Украины в сторону Молдовы. Тогда внука Ротару задержали пограничники еще с несколькими другими мужчинами.

Летом того же года Анатолий оказался в Европе. Как он покинул Украину, так и не известно.

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", — рассказывал именинник в декабре 2022 года.

