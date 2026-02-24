Ротару отреагировала на годовщину войны: где она живет и что известно о вилле в Крыму
Украинская певица и народная артистка София Ротару в четвертую годовщину полномасштабной войны в Украине вышла на связь с подписчиками.
24-го февраля в Instagram звезда сцены оставила лаконичное сообщением. Она опубликовала фото, на котором изображена улица, уничтоженная обстрелами, а из руин растут сине-желтые цветы.
Где сейчас София Ротару
После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года артистка не делала публичных заявлений относительно российского вторжения, но периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов и государственные праздники.
Родная сестра певицы Аурика говорила, что та на самом деле живет в Киеве, несмотря на слухи в сети об Италии: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".
В частности, Ротару 7 августа 2025 года отметила 78-й день рождения. По этому случаю она показалась на улицах Киева.
Вилла Софии Ротару в Крыму
Часто во время разговоров о "молчании" Ротару относительно войны вспоминают ее виллу-отель в оккупированном россиянами Крыму.
Как писали российские медиа, сын певицы Руслан Евдокименко до сих пор указан как владелец бизнеса и имеет российский паспорт. Более того, он якобы платит имущественный налог в казну РФ.
Отметим, что после 2014 года, оккупации РФ украинского полуострова, расчет в отеле начали проводить рублями и принимать заказы на российский номер телефона. А в 2019 году на странице виллы в Instagram сообщили, что уходят на паузу.
А следующий и последний пост был сделан в 2021 году.
