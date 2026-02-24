Ротару отреагировала на годовщину войны: где она живет и что известно о вилле в Крыму

Украинская певица и народная артистка София Ротару в четвертую годовщину полномасштабной войны в Украине вышла на связь с подписчиками.

24-го февраля в Instagram звезда сцены оставила лаконичное сообщением. Она опубликовала фото, на котором изображена улица, уничтоженная обстрелами, а из руин растут сине-желтые цветы.

София Ротару вышла на связь Фото: Instagram

Где сейчас София Ротару

После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года артистка не делала публичных заявлений относительно российского вторжения, но периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов и государственные праздники.

Родная сестра певицы Аурика говорила, что та на самом деле живет в Киеве, несмотря на слухи в сети об Италии: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".

В частности, Ротару 7 августа 2025 года отметила 78-й день рождения. По этому случаю она показалась на улицах Киева.

София Ротару в Киеве Фото: instagram sofiarotaru.official

Вилла Софии Ротару в Крыму

Часто во время разговоров о "молчании" Ротару относительно войны вспоминают ее виллу-отель в оккупированном россиянами Крыму.

Как писали российские медиа, сын певицы Руслан Евдокименко до сих пор указан как владелец бизнеса и имеет российский паспорт. Более того, он якобы платит имущественный налог в казну РФ.

Отметим, что после 2014 года, оккупации РФ украинского полуострова, расчет в отеле начали проводить рублями и принимать заказы на российский номер телефона. А в 2019 году на странице виллы в Instagram сообщили, что уходят на паузу.

А следующий и последний пост был сделан в 2021 году.

