Ротару відреагувала на роковини війни: де вона живе та що відомо про віллу в Криму

Українська співачка та народна артистка Софія Ротару в четверті роковини повномасштабної війни в Україні вийшла на звʼязок з підписниками.

24-го лютого в Instagram зірка сцени залишила лаконічне повідомленням. Вона опублікувала фото, на якому зображена вулиця, знищена обстрілами, а з руїн ростуть синьо-жовті квіти.

Софія Ротару вийшла на звʼязок Фото: Instagram

Де зараз Софія Ротару

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року артистка не робила публічних заяв щодо російського вторгнення, але періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст та державні свята.

Рідна сестра співачки Ауріка казала, що та насправді живе в Києві, попри чутки в мережі про Італію: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

Зокрема, Ротару 7 серпня 2025 року відзначила 78-й день народження. З цієї нагоди вона показалася на вулицях Києва.

Софія Ротару в Києві Фото: Instagram sofiarotaru.official

Вілла Софії Ротару в Криму

Часто під час розмов про "мовчання" Ротару щодо війни згадують її віллу-готель в окупованому росіянами Криму.

Як писали російські медіа, син співачки Руслан Євдокименко досі вказаний як власник бізнесу і має російський паспорт. Ба більше, він нібито сплачує майновий податок у казну РФ.

Зазначимо, що після 2014 року, окупації РФ українського півострова, розрахунок у готелі почали проводити рублями та приймати замовлення на російський номер телефону. А у 2019 році на сторінці вілли в Instagram повідомили, що йдуть на паузу.

А наступний і останній пост був зроблений у 2021 році.

