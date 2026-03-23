Рудницька "наїхала" на Козловського за підтримку сепаратистки і службу в ЗСУ із манікюром

Відома артистка підійняла питання інституту репутації серед представників українського шоу-бізнесу. Вона критично висловилась про співака Віталія Козловського, який мобілізувався до армії у 2023 році.

Анжеліка Рудницька у великому інтерв’ю із Фокусом пригадала, що Віталій Козловський виступав під час війни на Красній площі в Москві на "День перемоги", а зараз рекламує мобільну мережу. За її словами, є чимало питань й до служби співака у лавах ЗСУ.

Служба Козловського

"Я цієї служби не бачила. Я бачила Віталія Козловського на фотографіях у його соцмережах — у формі, красивого, з манікюром, з красивим обличчям. І водночас бачила інших українських артистів, які воюють. Бачила, що з ними сталося після боїв, після того, як вони потрапляли під жорсткі обстріли, перебували в гарячих точках, воювали", — каже Рудницька.

Вона припустила, що у випадку Козловського це була якась дуже короткотермінова служба, бо її друзі і родичі, які пішли на фронт у 2022 році, наразі не мають можливості звільнитися, "розвернутися і піти".

Підтримка Нелі Штепи

Артистка стверджує, що Віталій публічно підтримував сепаратистку Нелю Штепу — ексмерку Слов’янська, яка з квітами зустрічала російські війська.

Важливо

"Козловський приїхав до неї, привіз їй величезний букет троянд і написав у своїх соцмережах: "Своих не бросают". Ось я би хотіла почути від Козловського, чому Неля Штепа, яка фактично здала українське місто Слов’янськ, у якому постраждала величезна кількість людей, для нього "своя". Після всього цього виникає питання: чи взагалі варто пускати людину, яка колаборантку вважає "своєю", до армії? Хотілося б почути якусь чітку позицію і самоідентифікацію самого Козловського", — додає Рудницька.

