Рудницкая "наехала" на Козловского за поддержку сепаратистки и службу в ВСУ с маникюром

Известная артистка подняла вопрос института репутации среди представителей украинского шоу-бизнеса. Она критически высказалась о певце Виталии Козловском, который мобилизовался в армию в 2023 году.

Анжелика Рудницкая в большом интервью с Фокусом вспомнила, что Виталий Козловский выступал во время войны на Красной площади в Москве на "День победы", а сейчас рекламирует мобильную сеть. По ее словам, есть немало вопросов и к службе певца в рядах ВСУ.

Служба Козловского

"Я этой службы не видела. Я видела Виталия Козловского на фотографиях в его соцсетях — в форме, красивого, с маникюром, с красивым лицом. И в то же время видела других украинских артистов, которые воюют. Видела, что с ними произошло после боев, после того, как они попадали под жесткие обстрелы, находились в горячих точках, воевали", — говорит Рудницкая.

Відео дня

Она предположила, что в случае Козловского это была какая-то очень краткосрочная служба, потому что ее друзья и родственники, которые ушли на фронт в 2022 году, пока не имеют возможности уволиться, "развернуться и уйти".

Поддержка Нели Штепы

Артистка утверждает, что Виталий публично поддерживал сепаратистку Нелю Штепу — экс-мэра Славянска, которая с цветами встречала российские войска.

Важно

"Козловский приехал к ней, привез ей огромный букет роз и написал в своих соцсетях: "Своих не бросают". Вот я бы хотела услышать от Козловского, почему Неля Штепа, которая фактически сдала украинский город Славянск, в котором пострадало огромное количество людей, для него "своя". После всего этого возникает вопрос: вообще стоит ли пускать человека, который коллаборациониста считает "своим", в армию? Хотелось бы услышать какую-то четкую позицию и самоидентификацию самого Козловского", — добавляет Рудницкая.

