Где сейчас Борис Бурда: как живет легендарный игрок "Что? Где? Когда?" и что говорит о войне (фото)

25 марта свой день рождения отмечает Борис Бурда — один из самых известных интеллектуалов постсоветского пространства, телеведущий и многолетний игрок "Что? Где? Когда?".

Борису Бурде сегодня исполняется 76 лет. Когда-то он был постоянной звездой телеэфиров, но в последние годы значительно реже появляется в медиа. Где он сейчас и какую позицию занимает относительно войны в Украине — читайте в материале Фокуса.

От "Что? Где? Когда?" до кулинарных шоу

Борис Бурда родился 25 марта 1950 года в Одессе. Широкую известность он получил как игрок интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" и участник "Брейн-ринга". Он является трехкратным обладателем "Хрустальной совы" и обладателем "Бриллиантовой совы", что делает его одним из самых титулованных знатоков.

Телеведущий Борис Бурда

Кроме интеллектуальных игр, Бурда запомнился зрителям как телеведущий. Украинской аудитории он хорошо известен по кулинарной программе "Вкусно с Борисом Бурдой", которая была популярной в конце 1990-х и в начале 2000-х. Также он является автором книг и песен.

Відео дня

Уехал из Украины перед большой войной

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Борис Бурда покинул страну. По сообщениям медиа, он выехал из Одессы незадолго до активной фазы боевых действий и с тех пор проживает за границей.

В разные периоды появлялась информация, что он находится в Испании, а также путешествует по Европе. В то же время сам Бурда не афиширует подробности своей жизни, поэтому точное место его постоянного проживания публично не подтверждено.

Борис Бурда не живет в Украине

Чем занимается сегодня

В последние годы Борис Бурда значительно реже появляется в телевизионном и информационном пространстве. Он не участвует в масштабных телепроектах и почти не фигурирует в украинских медиа.

Впрочем, он не исчез полностью: иногда дает интервью и комментирует актуальные события. В целом его публичная активность стала значительно меньше, чем в предыдущие десятилетия.

Борис Бурда проводит лекцию в 2015 году

Что говорит о войне в Украине

После 2022 года Борис Бурда неоднократно высказывался о войне. Его позиция является антивоенной: он прямо заявлял, что не поддерживает агрессию России и называл войну неспровоцированным нападением.

В то же время его риторика остается сдержанной. В своих комментариях он избегает резких формулировок и политической публичности. Из-за этого его высказывания иногда вызывают неоднозначную реакцию — в частности из-за его высказываний, в которых он описывал войну как конфликт между властными элитами.

Таким образом, Бурда четко высказывается против войны, но не ведет активной публичной или политической деятельности в поддержку Украины.

Почему о нем почти не слышно

Причин, почему Борис Бурда реже появляется в медиа, несколько:

почтенный возраст и естественное уменьшение активности;

проживание за границей;

отсутствие участия в современных телепроектах;

сдержанная позиция по политическим темам.

Все это вместе привело к тому, что он почти исчез из украинского медийного пространства, хотя остается известной фигурой.

Напомним, ранее Фокус писал:

Где сейчас Юлия Рай, которая разрывала украинскую сцену в 2000-х.

София Ротару обратилась к внуку-беглецу, который теперь живет за границей.

Кроме того, на фоне обсуждений интервью Вадима Буряковского Фокус рассказывал о его отношениях с Ольгой Поляковой.