Де зараз Борис Бурда: як живе легендарний гравець "Що? Де? Коли?" і що говорить про війну (фото)

25 березня свій день народження відзначає Борис Бурда — один із найвідоміших інтелектуалів пострадянського простору, телеведучий і багаторічний гравець "Що? Де? Коли?".

Борисові Бурді сьогодні виповнюється 76 років. Колись він був постійною зіркою телеефірів, але останніми роками значно рідше з’являється у медіа. Де він зараз і яку позицію займає щодо війни в Україні — читайте у матеріалі Фокусу.

Від "Що? Де? Коли?" до кулінарних шоу

Борис Бурда народився 25 березня 1950 року в Одесі. Широку популярність він здобув як гравець інтелектуального клубу "Що? Де? Коли?" та учасник "Брейн-рингу". Він є триразовим володарем "Кришталевої сови" та володарем "Діамантової сови", що робить його одним із найтитулованіших знавців.

Телеведучий Борис Бурда

Окрім інтелектуальних ігор, Бурда запам’ятався глядачам як телеведучий. Українській аудиторії він добре відомий за кулінарною програмою "Смачно з Борисом Бурдою", яка була популярною наприкінці 1990-х і на початку 2000-х. Також він є автором книг і пісень.

Виїхав з України перед великою війною

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Борис Бурда залишив країну. За повідомленнями медіа, він виїхав з Одеси незадовго до активної фази бойових дій і відтоді проживає за кордоном.

У різні періоди з’являлася інформація, що він перебуває в Іспанії, а також подорожує Європою. Водночас сам Бурда не афішує подробиці свого життя, тому точне місце його постійного проживання публічно не підтверджене.

Борис Бурда не живе в Україні

Чим займається сьогодні

Останніми роками Борис Бурда значно рідше з’являється у телевізійному та інформаційному просторі. Він не бере участі в масштабних телепроєктах і майже не фігурує в українських медіа.

Втім, він не зник повністю: іноді дає інтерв’ю та коментує актуальні події. Загалом його публічна активність стала значно меншою, ніж у попередні десятиліття.

Борис Бурда проводить лекцію в 2015 році

Що говорить про війну в Україні

Після 2022 року Борис Бурда неодноразово висловлювався про війну. Його позиція є антивоєнною: він прямо заявляв, що не підтримує агресію Росії та називав війну неспровокованим нападом.

Водночас його риторика залишається стриманою. У своїх коментарях він уникає різких формулювань і політичної публічності. Через це його висловлювання іноді викликають неоднозначну реакцію — зокрема через його висловлювання, в яких він описував війну як конфлікт між владними елітами.

Таким чином, Бурда чітко висловлюється проти війни, але не веде активної публічної чи політичної діяльності на підтримку України.

Чому про нього майже не чути

Причин, чому Борис Бурда рідше з’являється в медіа, кілька:

поважний вік і природне зменшення активності;

проживання за кордоном;

відсутність участі в сучасних телепроєктах;

стримана позиція щодо політичних тем.

Усе це разом призвело до того, що він майже зник із українського медійного простору, хоча залишається відомою постаттю.

