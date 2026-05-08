17 років тому загинув Ігор Пелих: як склалася доля дітей телеведучого 2000-х (фото)
8 травня в Україні згадують відомого телеведучого, журналіста та продюсера Ігоря Пелиха, життя якого трагічно обірвалося у 2009 році. Йому було лише 35 років, і на той момент він залишався одним із найяскравіших облич українського телебачення початку 2000-х.
Фокус у день памʼяті Ігоря Пелиха розповідає про його життя та як склалась доля його сімʼї.
Обставини загибелі
Трагедія сталася вранці 8 травня 2009 року в Києві. Ігор Пелих перебував як пасажир у автомобілі Volkswagen Passat, коли сталося зіткнення з іншим транспортним засобом. Унаслідок аварії телеведучий загинув на місці від отриманих травм.
За результатами розслідування, водія іншого автомобіля було визнано винним у скоєнні ДТП. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.
Кар’єра і вплив
Ігор Пелих став відомим завдяки своїм телевізійним проєктам, серед яких — "Галопом по Європах", "На свою голову" та "Лабіринт". Його стиль вирізнявся живістю, гумором і відкритістю до людей.
Він працював не лише як ведучий, а й як продюсер і журналіст, створюючи контент, який запам’ятався глядачам своєю щирістю. Його програми часто поєднували розваги, подорожі та соціальні теми, що робило їх близькими широкій аудиторії.
Попри коротке життя, Пелих залишив значний слід в українському медіапросторі.
Родина та діти
Після смерті телеведучого залишилася його дружина — журналістка Олександра Лозинська — та троє дітей: син Іван і доньки Соломія та Устина.
На момент трагедії діти були ще зовсім малими. Втрата батька стала серйозним випробуванням для родини, однак з роками вони змогли подолати цей складний період.
Сьогодні відомо, що Іван Пелих подорослішав і обрав шлях служіння країні — він долучився до Збройних сил України.
Соломія Пелих реалізує себе у творчості, зокрема в музичному напрямку.
Устина Пелих веде більш приватний спосіб життя, уникаючи публічності. Судячи із соцмереж дівчина, ймовірно, живе у Польщі.
Життя після трагедії
Після смерті Ігоря Пелиха саме Олександра Лозинська взяла на себе основну відповідальність за виховання дітей. Вона зуміла зберегти родину та дати дітям можливість вирости в атмосфері поваги до пам’яті батька.
З часом діти сформували власні життєві орієнтири, але постать Ігоря Пелиха залишається для них важливою частиною особистої історії.
Пам’ять про Ігоря Пелиха
Минуло вже багато років, але ім’я Ігоря Пелиха не зникає з інформаційного простору. Його згадують колеги, друзі та глядачі, які пам’ятають його як харизматичного, щирого та енергійного ведучого.
8 травня стало днем, коли не лише вшановують пам’ять про нього, а й замислюються над крихкістю життя. Його історія — це приклад того, як навіть за короткий час можна залишити вагомий слід у професії та в серцях людей.
Сьогодні його діти вже дорослі, і кожен із них іде власним шляхом. Проте для них, як і для багатьох українців, Ігор Пелих назавжди залишається символом епохи українського телебачення — людиною, яка вміла говорити з глядачем просто і щиро.
