17 років тому загинув Ігор Пелих: як склалася доля дітей телеведучого 2000-х (фото)

8 травня в Україні згадують відомого телеведучого, журналіста та продюсера Ігоря Пелиха, життя якого трагічно обірвалося у 2009 році. Йому було лише 35 років, і на той момент він залишався одним із найяскравіших облич українського телебачення початку 2000-х.

Фокус у день памʼяті Ігоря Пелиха розповідає про його життя та як склалась доля його сімʼї.

Обставини загибелі

Трагедія сталася вранці 8 травня 2009 року в Києві. Ігор Пелих перебував як пасажир у автомобілі Volkswagen Passat, коли сталося зіткнення з іншим транспортним засобом. Унаслідок аварії телеведучий загинув на місці від отриманих травм.

За результатами розслідування, водія іншого автомобіля було визнано винним у скоєнні ДТП. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Телеведучий Ігор Пелих Фото: з відкритих джерел

Кар’єра і вплив

Ігор Пелих став відомим завдяки своїм телевізійним проєктам, серед яких — "Галопом по Європах", "На свою голову" та "Лабіринт". Його стиль вирізнявся живістю, гумором і відкритістю до людей.

Він працював не лише як ведучий, а й як продюсер і журналіст, створюючи контент, який запам’ятався глядачам своєю щирістю. Його програми часто поєднували розваги, подорожі та соціальні теми, що робило їх близькими широкій аудиторії.

Попри коротке життя, Пелих залишив значний слід в українському медіапросторі.

Родина та діти

Після смерті телеведучого залишилася його дружина — журналістка Олександра Лозинська — та троє дітей: син Іван і доньки Соломія та Устина.

На момент трагедії діти були ще зовсім малими. Втрата батька стала серйозним випробуванням для родини, однак з роками вони змогли подолати цей складний період.

Сьогодні відомо, що Іван Пелих подорослішав і обрав шлях служіння країні — він долучився до Збройних сил України.

Син Ігоря – Іван Фото: facebook.com/ivan.pelykh

Соломія Пелих реалізує себе у творчості, зокрема в музичному напрямку.

Дочка Ігоря – Соломія Фото: Facebook

Устина Пелих веде більш приватний спосіб життя, уникаючи публічності. Судячи із соцмереж дівчина, ймовірно, живе у Польщі.

Дочка Ігоря – Устина Фото: Facebook

Життя після трагедії

Після смерті Ігоря Пелиха саме Олександра Лозинська взяла на себе основну відповідальність за виховання дітей. Вона зуміла зберегти родину та дати дітям можливість вирости в атмосфері поваги до пам’яті батька.

З часом діти сформували власні життєві орієнтири, але постать Ігоря Пелиха залишається для них важливою частиною особистої історії.

Ігор Пелих з родиною Фото: з відкритих джерел

Пам’ять про Ігоря Пелиха

Минуло вже багато років, але ім’я Ігоря Пелиха не зникає з інформаційного простору. Його згадують колеги, друзі та глядачі, які пам’ятають його як харизматичного, щирого та енергійного ведучого.

8 травня стало днем, коли не лише вшановують пам’ять про нього, а й замислюються над крихкістю життя. Його історія — це приклад того, як навіть за короткий час можна залишити вагомий слід у професії та в серцях людей.

Сьогодні його діти вже дорослі, і кожен із них іде власним шляхом. Проте для них, як і для багатьох українців, Ігор Пелих назавжди залишається символом епохи українського телебачення — людиною, яка вміла говорити з глядачем просто і щиро.

