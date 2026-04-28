Де зараз Андрій Доманський: як живе популярний телеведучий 2000-х (фото)

Український телеведучий Андрій Доманський, який свого часу був одним із найвпізнаваніших облич телебачення, після 2022 року майже повністю зник із публічного простору. Його відсутність в ефірах і соцмережах викликала чимало запитань — зокрема, чи залишив він Україну.

Фокус розповідає, де зараз Андрій Доманський, та що він говорив про повномасштабну війну.

Куди зник Андрій Доманський

За даними українських медіа та зі слів журналіста Слави Дьоміна, телеведучий виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення завдяки статусу багатодітного батька. Як відомо, він виховує п'ятьох дітей, трьом із яких ще не виповнилося 18 років. Повідомлялось, що він може проживати в одній із країн Балтії, однак точну країну невідомо.

Андрій Доманський з сімʼєю Фото: Instagram

Водночас сам Доманський публічно не підтверджував і не коментував своє місце перебування.

Що Доманський говорив про війну

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Андрій Доманський записав відеозвернення українською мовою. У ньому він подякував волонтерам та висловив підтримку українцям. Водночас його риторика була доволі стриманою і без чітких політичних формулювань.

Таке звернення викликало неоднозначну реакцію в суспільстві. Частина користувачів у соцмережах поставила під сумнів щирість позиції телеведучого, згадуючи його попередні висловлювання та участь у проєктах, які раніше критикувалися за проросійські наративи. Згодом сторінки Доманського у соціальних мережах стали недоступними.

Телеведучий Андрій Доманський Фото: з відкритих джерел

Ще до повномасштабної війни ім’я Доманського неодноразово опинялося в центрі резонансних дискусій. Зокрема, у 2018 році під час концертного проєкту на телеканалі "Інтер" пролунали заяви, які викликали критику через політичний підтекст і використану риторику. Це спричинило суспільний резонанс і протести біля будівлі телеканалу. Ведучий тоді оскандалився фразою щодо "фашистських злочинців".

"Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників",– сказав тоді Доманський.

У 2021 році телеведучого також згадували у контексті можливого ведення фестивалю "Слов’янський базар" у Білорусі. Після хвилі обговорень у суспільстві він заявив, що не братиме участі у цьому заході, зазначивши, що його кандидатуру лише розглядали і остаточної згоди він не давав.

Хто такий Доманський

Андрій Доманський — український телеведучий з Одеси. Телевізійну кар’єру розпочав ще на початку 1990-х. У 1992 році, у віці 18 років, він став радіоведучим на одеській станції "Просто радіо", а вже з 1994 року вів популярне ранкове шоу "З тієї ноги".

У 2002 році Доманський перейшов на телебачення, розпочавши співпрацю з "Новим каналом". Саме там він здобув широку популярність як ведучий ранкової програми "Підйом", а також розважальних проєктів "Хто проти блондинок?", "Інтуїція", "Фабрика зірок" та інших.

Після звільнення з "Нового каналу" у 2010 році він приєднався до "1+1", де вів низку шоу, зокрема "Шоу на два мільйони", "Побий ведучого" та "Мій зможе". Також у 2011 році став співведучим вокального проєкту "Голос країни" разом із Катериною Осадчею.

Андрій Доманський і Катерина Осадча Фото: Детектор медiа

Останнім великим етапом його телевізійної кар’єри стала робота на телеканалі "Інтер", де він був ведучим упродовж 2014–2022 років.

