Где сейчас Андрей Доманский: как живет популярный телеведущий 2000-х (фото)

Украинский телеведущий Андрей Доманский, который в свое время был одним из самых узнаваемых лиц телевидения, после 2022 года почти полностью исчез из публичного пространства. Его отсутствие в эфирах и соцсетях вызвало немало вопросов — в частности, покинул ли он Украину.

Фокус рассказывает, где сейчас Андрей Доманский, и что он говорил о полномасштабной войне.

Куда исчез Андрей Доманский

По данным украинских медиа и со слов журналиста Славы Демина, телеведущий выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения благодаря статусу многодетного отца. Как известно, он воспитывает пятерых детей, троим из которых еще не исполнилось 18 лет. Сообщалось, что он может проживать в одной из стран Балтии, однако точную страну неизвестно.

Андрей Доманский с семьей Фото: Instagram

В то же время сам Доманский публично не подтверждал и не комментировал свое место пребывания.

Что Доманский говорил о войне

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Андрей Доманский записал видеообращение на украинском языке. В нем он поблагодарил волонтеров и выразил поддержку украинцам. В то же время его риторика была довольно сдержанной и без четких политических формулировок.

Такое обращение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Часть пользователей в соцсетях поставила под сомнение искренность позиции телеведущего, вспоминая его предыдущие высказывания и участие в проектах, которые ранее критиковались за пророссийские нарративы. Впоследствии страницы Доманского в социальных сетях стали недоступными.

Телеведущий Андрей Доманский Фото: из открытых источников

Еще до полномасштабной войны имя Доманского неоднократно оказывалось в центре резонансных дискуссий. В частности, в 2018 году во время концертного проекта на телеканале "Интер" прозвучали заявления, которые вызвали критику из-за политического подтекста и использованной риторики. Это вызвало общественный резонанс и протесты у здания телеканала. Ведущий тогда оскандалился фразой о "фашистских преступниках".

"Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников",- сказал тогда Доманский.

В 2021 году телеведущего также упоминали в контексте возможного ведения фестиваля"Славянский базар" в Беларуси. После волны обсуждений в обществе он заявил, что не будет участвовать в этом мероприятии, отметив, что его кандидатуру только рассматривали и окончательного согласия он не давал.

Кто такой Доманский

Андрей Доманский — украинский телеведущий из Одессы. Телевизионную карьеру начал еще в начале 1990-х. В 1992 году, в возрасте 18 лет, он стал радиоведущим на одесской станции "Просто радио", а уже с 1994 года вел популярное утреннее шоу "С той ноги".

В 2002 году Доманский перешел на телевидение, начав сотрудничество с "Новым каналом". Именно там он получил широкую известность как ведущий утренней программы "Подъем", а также развлекательных проектов "Кто против блондинок?", "Интуиция", "Фабрика звезд" и других.

После увольнения с "Нового канала" в 2010 году он присоединился к "1+1", где вел ряд шоу, в частности "Шоу на два миллиона", "Побей ведущего" и "Мой сможет". Также в 2011 году стал соведущим вокального проекта "Голос страны" вместе с Екатериной Осадчей.

Андрей Доманский и Екатерина Осадчая Фото: Детектор медиа

Последним большим этапом его телевизионной карьеры стала работа на телеканале "Интер", где он был ведущим на протяжении 2014-2022 годов.

