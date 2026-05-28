"Страшний знак": перед загибеллю Vikunciy в ДТП сталось дещо нечуване (фото, відео)

У мережі побачили містичні знаки перед моторошною аварією, де разом з помічницею загинула відома українська блогерка Vikunciy. Послідовники зірки інтернету підмітили важливу деталь.

Під останніми фотографіями блогерки Vikunciy користувачі Instagram пишуть, що перед її загибеллю були таємничі знаки, які начебто попереджали про біду, що насувається. Як стало відомо зі слів послідовників блогерки, перед ДТП вона розповідала в сторіз про пробите колесо. Якби вона не поїхала далі, то могла б лишитися живою. Що пишуть люди у коментарях, — читайте у матеріалі Фокусу.

Важливо

Була погана погода

Vikunciy загинула в ДТП, що трапилося близько 14:19 у середу, 27 травня, в Кіровоградській області на трасі Київ-Одеса. Разом із зіркою мережі в салоні машини була її помічниця. Дівчата не вижили.

TikTok-блогерка Vikunciy загинула внаслідок смертельної аварії на Porsche Cayenne

Знайома блогерки, яка їхала тією трасою невдовзі після аварії, розповіла про сильну зливу, вітер та великі калюжі на дорозі. За її словами, через слизький асфальт автомобілі втрачали керування.

Наслідки ДТП з блогеркою Vikunciy

Заговорила подруга загиблої

Про жахливу смерть Вікторії емоційно заговорила її подруга Єлизавета Ченова. Дівчина звинуватила недоброзичливців у зловтішанні, образах та неповазі до смерті дівчини.

"Я знала, що новини швидко облетять канали, Бог з ними, але чорти, які намагаються собі підняти охоплення, обсмоктують, Threads, Reels. Ви взагалі, хто такі? Гадості, які я читаю у коментарях, у директі. Мразі, у мене для вас болючі прокляття", – написала вона російською мовою.

"Страшний знак"

Натомість люди, які стежили за блогеркою в інтернеті, зауважили кілька характерних знаків, які начебто попереджали водійку про трагедію, що насувається.

Люди, які стежили за блогеркою в інтернеті, зауважили кілька характерних знаків

"Судячи з останньої історії, ніби сам всесвіт давав знаки нікуди не їхати. Навіть прокол колеса перед дорогою зараз здається якимось страшним знаком… Наче її намагалися зупинити. Світла пам'ять", — пише одна послідовниця.

"Остання сторіз у машині", — додала наступна учасниця обговорення, яка підписана на помічницю Вікторія, яка була в салоні.

Ймовірна помічниця зірки мережі

"Як шкода, не віриться. Боже мій. Така неймовірно гарна дівчинка", — написала Софія Стужук, яка часто потрапляє в публічні скандали через свою неоднозначну позицію.

Реакція Софії Стужук

Vikunciy – відома в певних колах блогерка з Києва, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників. У день ДТП, тобто 27 травня, Вікторія повідомила, що її основну сторінку в Instagram заблоковано.

Аварія, в якій загинула Vikunciy, сталася за участі автомобіля Porsche Cayenne, який рухався автодорогою М-05 "Київ-Одеса".

Крім того, про жахливу смерть Вікторії детальніше розповіла її подруга Єлизавета Ченова.

"Сьогодні загинула моя кохана дівчинка, мій ангел і моя сім'я. Вікуля, ти не просто втрата для нас, ти забрала частину нас із собою. Цю історію ми вирішили викласти сім’єю, щоб всі, хто її знав та любив, зміг попрощатися. Похорон відбудеться в Дніпрі, я повідомлю", – написала Ченова.