"Страшный знак": перед гибелью Vikunciy в ДТП произошло нечто неслыханное (фото, видео)

В сети увидели мистические знаки перед жуткой аварией, где вместе с помощницей погибла известная украинская блогерша Vikunciy. Последователи звезды интернета подметили важную деталь.

Под последними фотографиями Vikunciy пользователи Instagram пишут, что перед ее гибелью были таинственные знаки, которые якобы предупреждали о надвигающейся беде. Как стало известно со слов последователей блогерши, перед ДТП она рассказывала в сториз о пробитом колесе. Если бы она не поехала дальше, то могла бы остаться живой. Что пишут люди в комментариях, — читайте в материале Фокуса.

Важно

Была плохая погода

Vikunciy погибла в ДТП, случившемся около 14:19 в среду, 27 мая, в Кировоградской области на трассе Киев-Одесса. Вместе со звездой сети в салоне машины была ее помощница. Девушки не выжили.

Знакомая блогерши, которая ехала по той трассе вскоре после аварии, рассказала о сильном ливне, ветре и больших лужах на дороге. По ее словам, из-за скользкого асфальта автомобили теряли управление.

Последствия ДТП с блогером Vikunciy

Заговорила подруга погибшей

Об ужасной смерти Виктории эмоционально заговорила ее подруга Елизавета Ченова. Девушка обвинила недоброжелателей в злорадстве, оскорблениях и неуважении к смерти девушки.

"Я знала, что новости быстро облетят каналы, Бог с ними, но черти, которые пытаются себе поднять охват, обсасывают, Threads, Reels. Вы вообще, кто такие? Гадости, которые я читаю в комментариях, в директе. Мрази, у меня для вас болезненные проклятия", — написала она на русском языке.

"Страшный знак"

Зато люди, которые следили за блогершей в интернете, заметили несколько характерных знаков, которые якобы предупреждали водителя о надвигающейся трагедии.

"Судя по последней истории, будто сама вселенная давала знаки никуда не ехать. Даже прокол колеса перед дорогой сейчас кажется каким-то страшным знаком... Как будто ее пытались остановить. Светлая память", — пишет одна последовательница.

"Последняя сториз в машине", — добавила следующая участница обсуждения, которая подписана на помощницу Виктория, которая была в салоне.

"Как жаль, не верится. Боже мой. Такая невероятно красивая девочка", — написала София Стужук, которая часто попадает в публичные скандалы из-за своей неоднозначной позиции.

"Сегодня погибла моя любимая девочка, мой ангел и моя семья. Викуля, ты не просто потеря для нас, ты забрала часть нас с собой. Эту историю мы решили выложить семьей, чтобы все, кто ее знал и любил, смог попрощаться. Похороны состоятся в Днепре, я сообщу", — написала Ченова.