"Мрази": подруга погибшей в ДТП блогера Vikunciy заговорила о трагедии (фото)

Блогерша Vikunciy сгорела в ужасном ДТП, случившемся в среду, 27 мая, в Кировоградской области на трассе Киев-Одесса. Вместе со звездой сети погибла ее помощница.

Смертельная авария произошла около 14:19 на территории Голованевского района Кировоградской области. Факт ДТП подтвердили в полиции. Об ужасной смерти Виктории детальнее рассказала ее подруга Елизавета Ченова в Instagram. Фокус обратил внимание на ее публичное заявление.

"Сегодня погибла моя любимая девочка, мой ангел и моя семья. Викуля, ты не просто потеря для нас, ты забрала часть нас с собой. Эту историю мы решили выложить семьей, чтобы все, кто ее знал и любил, смог попрощаться. Похороны состоятся в Днепре, я сообщу", — написала Ченова.

Фото: Instagram

"Перестаньте разрывать телефон"

Позже Елизавета отметила, что ее страницу никто не взломал, ведь подписчики заподозрили вмешательство хакеров.

"Меня никто не взломал! Это пишу лично я. Перестаньте разрывать телефон, прошу. Позже я обо всем сообщу", — добавила подруга погибшей, у которой на аватарке фотография люксового авто.

"Мрази, у меня для вас болезненные проклятия"

Девушка раскритиковала людей, которые оговаривают трагедию, а также журналистов, которые пишут о ДТП.

"Я знала, что новости быстро облетят каналы, Бог с ними, но черти, которые пытаются себе поднять охват, обсасывают, Threads, Reels. Вы вообще, кто такие? Гадости, которые я читаю в комментариях, в директе. Мрази, у меня для вас болезненные проклятия", — написала она на русском языке.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Следователи сейчас открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

В 2024 году блогерша отгуляла роскошную свадьбу, где выступали Надя Дорофеева и солистка группы Kazka Александра Зарицкая, а ведущим был Игорь Ласточкин, который сейчас служит в ВСУ.

Vikunciy — известная в определенных кругах блогерша из Киева, которая создавала развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков. В день ДТП, то есть 27 мая, Виктория сообщила, что ее основная страница в Instagram заблокирована.

Авария, в которой погибла Vikunciy, произошла с участием автомобиля Porsche Cayenne, который двигался по автодороге М-05 "Киев-Одесса".

