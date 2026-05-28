"Мразі": подруга загиблої в ДТП блогерки Vikunciy заговорила про трагедію (фото)

Блогерка Vikunciy згоріла в жахливому ДТП, що трапилося у середу, 27 травня, в Кіровоградській області на трасі Київ-Одеса. Разом з зіркою мережі загинула її помічниця.

Смертельна аварія сталася близько 14:19 на території Голованівського району Кіровоградської області. Факт ДТП підтвердили у поліції. Про жахливу смерть Вікторії детальніше розповіла її подруга Єлизавета Ченова в Instagram. Фокус звернув увагу на її публічну заяву.

"Сьогодні загинула моя кохана дівчинка, мій ангел і моя сім'я. Вікуля, ти не просто втрата для нас, ти забрала частину нас із собою. Цю історію ми вирішили викласти сім’єю, щоб всі, хто її знав та любив, зміг попрощатися. Похорон відбудеться в Дніпрі, я повідомлю", – написала Ченова.

Похорон Vikunciy відбудеться в Дніпрі

"Перестаньте розривати телефон"

Пізніше Єлизавета зазначила, що її сторінку ніхто не зламав, адже підписники запідозрили втручання хакерів.

"Мене ніхто не зламав! Це пишу особисто я. Перестаньте розривати телефон, прошу. Пізніше я про все повідомлю", – додала подруга загиблої, у якої на аватарці фотографія люксового авто.

"Мразі, у мене для вас болючі прокляття"

Дівчина розкритикувала людей, які оговорюють трагедію, а також журналістів, які пишуть про ДТП.

"Я знала, що новини швидко облетять канали, Бог з ними, але чорти, які намагаються собі підняти охоплення, обсмоктують, Threads, Reels. Ви взагалі, хто такі? Гадості, які я читаю у коментарях, у директі. Мразі, у мене для вас болючі прокляття", – написала вона російською мовою.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Слідчі наразі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

У 2024 році блогерка відгуляла розкішне весілля, де виступали Надя Дорофєєва та солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, а ведучим був Ігор Ласточкін, який нині служить у ЗСУ.

Vikunciy – відома в певних колах блогерка з Києва, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників. У день ДТП, тобто 27 травня, Вікторія повідомила, що її основну сторінку в Instagram заблоковано.

Аварія, в якій загинула Vikunciy, сталася за участі автомобіля Porsche Cayenne, який рухався автодорогою М-05 "Київ — Одеса".

