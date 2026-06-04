Родственница погибшей в ДТП блогерши Vikunciy на 9 день после похорон сделала заявление

Сестра мужа известной блогерши Vikunciy (Виктории), Аурика Боц, опубликовала трогательное обращение в девятый день после похорон родственницы. Женщина поделилась своей болью в соцсетях, отметив, что семья до сих пор не может смириться с тяжелой утратой.

В своем посте в Threads Аурика (пользовательница @bot_aurika) опубликовала видео с большим количеством белых роз, сладостями и лампадками, которые принесли в память о Виктории.

"Сегодня уже 9 дней, как тебя нет. До сих пор не верится, что ты ушла. Пусть Господь откроет для тебя врата рая, а твоя светлая душа обретет вечный покой. Царство Небесное тебе, Вика. Светлая и вечная память", — написала родственница погибшего блогера.

Vikunciy погибла в ДТП Фото: Instagram

Известная блогерша погибла в ДТП

26-летняя TikTok-блогер Vikunciy погибла в ДТП, случившемся в среду, 27 мая, около 14:19 на территории Голованевского района Кировоградской области — трасса Киев-Одесса. Porsche Cayenne девушки, по предварительным данным, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стелу. Вместе с ней погибла помощница — Иванна Плевако, которая вела непубличный образ жизни.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Vikunciy — известная в определенных кругах блогер из Киева, которая создавала развлекательный контент в TikTok и Instagram почти для одного миллиона подписчиков. Девушка показывала свою жизнь — элитные отдыхи, роскошные заведения, апартаменты, украшения и машины.

Перед гибелью Vikunciy в ДТП произошло нечто неслыханное. Последователи звезды интернета подметили важную деталь.

Кроме того, о смерти Виктории подробнее рассказала ее подруга Елизавета Ченова. Девушка раскритиковала людей, которые обсуждают трагедию, а также журналистов, которые пишут о ДТП.