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Эксклюзив за $3 миллиона: на аукцион выставлен уникальный карбоновый Bugatti 90-х (фото)

Bugatti EB110 SS
Карбоновый Bugatti EB110 SS Lightweight существует в единственном экземпляре | Фото: Mecum

В США на аукционе выставлено единственное в своём роде купе Bugatti EB110 1998 года. Автомобиль имеет карбоновый кузов и 700-сильный V12 с четырьмя турбинами.

За суперкар Bugatti EB110 SS Lightweight могут выручить не менее 3 миллионов долларов. Об уникальном автомобиле рассказали на сайте аукциона Mecum.

Bugatti EB110
Суперкар способен развить свыше 370 км/год
Фото: Mecum

Этот Bugatti EB110 — один из последних выпущенных. Его собрали уже после банкротства Bugatti в 90-х специалисты немецкой компании Dauer. Они выкупили запчасти, оставшиеся на заводе Bugatti, и изготовили из них пять автомобилей.

Именно этот суперкар стал единственным в серии с полностью карбоновым кузовом, который решили не окрашивать. Это позволило снизить массу автомобиля на 225 кг.

Салон Bugatti EB110
Салон Bugatti EB110 SS Lightweight отделан коричневой кожей
Фото: Mecum

Кроме того, в компании Dauer доработали двигатель Bugatti EB110 SS. Мощность 3,5-литрового V12 с четырьмя турбинами выросла с 610 до 705 к. с. Максимальная скорость превышает 370 км/ч.

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Суперкар сохранил 6-ступенчатую механическую коробку передач и полный привод. Bugatti получил спортивную выхлопную систему Remus и увеличенные тормоза от Brembo.

Bugatti V12
Мощность 3,5-литрового V12 с турбонаддувом увеличили до 705 сил
Фото: Mecum

Салон Bugatti EB110 SS Lightweight отделан коричневой кожей. Суперкар находится в хорошем состоянии, а его пробег составляет всего 9700 км.

Кстати, на аукционе будут продавать и уникальный суперкар McLaren звезды Pink Floyd. Его оценили в рекордные 35 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что старый Ford Sierra выставили на продажу по цене Ferrari.