Ексклюзив за $3 мільйони: на аукціон виставили унікальний карбоновий Bugatti 90-х (фото)

У США на аукціоні продаватимуть єдине у своєму роді купе Bugatti EB110 1998 року. Авто має карбоновий кузов та 700-сильний V12 з чотирма турбінами.

За суперкар Bugatti EB110 SS Lightweight можуть отримати щонайменше 3 мільйони доларів. Про унікальний автомобіль розповіли на сайті аукціону Mecum.

Суперкар здатен розвинути понад 370 км/год Фото: Mecum

Цей Bugatti EB110 – один із останніх випущених. Його зібрали вже після банкрутства Bugatti в 90-х спеціалісти німецької компанії Dauer. Вони викупили запчастини, які залишилися на фабриці Bugatti, та виготовили з них п’ять авто.

Конкретно цей суперкар став єдиним у серії із повністю карбоновим кузовом, який вирішили не фарбувати. Він зменшив масу автомобіля на 225 кг.

Салон Bugatti EB110 SS Lightweight оздоблений коричневою шкірою Фото: Mecum

Крім того, в Dauer доопрацювали двигун Bugatti EB110 SS. Потужність 3,5-літрового V12 із чотирма турбінами зросла з 610 до 705 к. с. Максимальна швидкість перевищує 370 км/год.

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Потужність 3,5-літрового V12 з турбонаддувом збільшили до 705 сил Фото: Mecum

Салон Bugatti EB110 SS Lightweight оздоблений коричневою шкірою Суперкар добре зберігся, а його пробіг становить усього 9700 км.

Між іншим, на аукціоні продаватимуть і унікальний суперкар McLaren зірки Pink Floyd. Його оцінили в рекордні $35 мільйонів.

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