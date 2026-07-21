Ексклюзив за $3 мільйони: на аукціон виставили унікальний карбоновий Bugatti 90-х (фото)
У США на аукціоні продаватимуть єдине у своєму роді купе Bugatti EB110 1998 року. Авто має карбоновий кузов та 700-сильний V12 з чотирма турбінами.
За суперкар Bugatti EB110 SS Lightweight можуть отримати щонайменше 3 мільйони доларів. Про унікальний автомобіль розповіли на сайті аукціону Mecum.
Цей Bugatti EB110 – один із останніх випущених. Його зібрали вже після банкрутства Bugatti в 90-х спеціалісти німецької компанії Dauer. Вони викупили запчастини, які залишилися на фабриці Bugatti, та виготовили з них п’ять авто.
Конкретно цей суперкар став єдиним у серії із повністю карбоновим кузовом, який вирішили не фарбувати. Він зменшив масу автомобіля на 225 кг.
Крім того, в Dauer доопрацювали двигун Bugatti EB110 SS. Потужність 3,5-літрового V12 із чотирма турбінами зросла з 610 до 705 к. с. Максимальна швидкість перевищує 370 км/год.
Суперкар зберіг 6-ступінчасту механічну КПП та повний привід. Bugatti отримав спортивний вихлоп Remus та збільшені гальма від Brembo.
Салон Bugatti EB110 SS Lightweight оздоблений коричневою шкірою Суперкар добре зберігся, а його пробіг становить усього 9700 км.
Між іншим, на аукціоні продаватимуть і унікальний суперкар McLaren зірки Pink Floyd. Його оцінили в рекордні $35 мільйонів.
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