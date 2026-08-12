Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес: что известно о свадьбе

41-летний нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду 11 августа наконец-то женился на своей избраннице — 32-летней Джорджине Родригес. Как пара отпраздновала свою долгожданную свадьбу?

Роналду впервые сообщил о своей свадьбе вечером во вторник, опубликовав лаконичный пост на своей странице в Instagram. Там футболист разместил лишь традиционное свадебное фото, которое часто делают молодожены, — свои обручальные кольца на пальцах.

Подпись к кадру также была лаконичной — "C (эмодзи в виде сердца) G".

Пост Криштиану Роналду в Instagram

Как пишет издание Daily Mail, пара официально поженилась во время церемонии в Кашкайше, что в Португалии. Свадьба состоялась в ходе "уютной и закрытой" церемонии во вторник, 11 августа, в присутствии их пятерых детей. Об этом журналистам также сообщил представитель Роналду.

"Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сегодня поженились в ходе гражданской церемонии в Кашкайше, Португалия, и теперь официально являются мужем и женой", — рассказал он.

Відео дня

Свадьба футбольной легенды состоялась примерно через год после того, как пара объявила о своей помолвке. До этого Роналду и Родригес были в отношениях около 10 лет.

Что известно об избраннице Криштиану Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе уже около 10 лет Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Криштиану познакомился с Джорджиной в 2016 году в Мадриде. Тогда она работала в магазине Gucci.

Позже Джорджина вспоминала, что у неё "затрепетали бабочки" в животе, когда в магазин внезапно зашёл футболист вместе со своим старшим сыном и несколькими друзьями. После этого Роналду забирал её с работы на своём роскошном Bugatti, хотя до магазина она добиралась на автобусе.

Спустя некоторое время Джорджина Родригес стала одной из самых известных моделей и инфлюенсерок Испании.

Вместе эта звездная пара воспитывает пятерых детей. Джорджина — мама Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды, а также в семье растут Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео, которые родились от суррогатных матерей.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, на днях Роналду продемонстрировал свою коллекцию автомобилей.