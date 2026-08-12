Криштиану Роналду официально женился на Джорджине Родригес: что известно о свадьбе
41-летний нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду 11 августа наконец-то женился на своей избраннице — 32-летней Джорджине Родригес. Как пара отпраздновала свою долгожданную свадьбу?
Роналду впервые сообщил о своей свадьбе вечером во вторник, опубликовав лаконичный пост на своей странице в Instagram. Там футболист разместил лишь традиционное свадебное фото, которое часто делают молодожены, — свои обручальные кольца на пальцах.
Подпись к кадру также была лаконичной — "C (эмодзи в виде сердца) G".
Как пишет издание Daily Mail, пара официально поженилась во время церемонии в Кашкайше, что в Португалии. Свадьба состоялась в ходе "уютной и закрытой" церемонии во вторник, 11 августа, в присутствии их пятерых детей. Об этом журналистам также сообщил представитель Роналду.
"Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сегодня поженились в ходе гражданской церемонии в Кашкайше, Португалия, и теперь официально являются мужем и женой", — рассказал он.
Свадьба футбольной легенды состоялась примерно через год после того, как пара объявила о своей помолвке. До этого Роналду и Родригес были в отношениях около 10 лет.
Что известно об избраннице Криштиану Роналду
Криштиану познакомился с Джорджиной в 2016 году в Мадриде. Тогда она работала в магазине Gucci.
Позже Джорджина вспоминала, что у неё "затрепетали бабочки" в животе, когда в магазин внезапно зашёл футболист вместе со своим старшим сыном и несколькими друзьями. После этого Роналду забирал её с работы на своём роскошном Bugatti, хотя до магазина она добиралась на автобусе.
Спустя некоторое время Джорджина Родригес стала одной из самых известных моделей и инфлюенсерок Испании.
Вместе эта звездная пара воспитывает пятерых детей. Джорджина — мама Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды, а также в семье растут Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео, которые родились от суррогатных матерей.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- СМИ узнали, кого из известных звезд пригласили на свадьбу Криштиану Роналду;
- в эти выходные тысячи поклонников Роналду прибыли на остров Мадейра, где якобы должна была состояться его свадьба.
Кроме того, на днях Роналду продемонстрировал свою коллекцию автомобилей.