"У мене дуже багато справ": Роналду після весілля шокував заявою щодо майбутнього кар'єри

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду, який 11 серпня одружився на своїй коханій Джорджині Родрігес, розповів, чи планує завершувати кар'єру.

Кріштіану нагадав, що він у професійному футболі вже близько 25 років. Свою заяву Роналду зробив у інтерв'ю Vogue.

"Це, мабуть, мій останній рік у футболі, і я хочу залишити вражаючу спадщину", — сказав Роналду.

За його словами, він хоче якомога більше проводити часу з дружиною та своїми дітьми.

При цьому футболіст наголосив, що має чіткі плани на своє майбутнє, і там він має чимало справ. Зокрема, йдеться про розваги, подорожі та гру в падел, яка йому дуже подобається.

"Оскільки футбол може залишити велику діру, потрібно заповнювати свій час різними способами, а не лише одним. Треба продовжувати насолоджуватися тим, що я заслужив — тим, що ми заслужили. Бо зрештою, це було 25 років з великими жертвами", — наголосив Роналду.

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Раніше Фокус розповідав, що Кріштіану Роналду після свого одруження вирішив суттєво змінити свій образ — він пофарбував волосся у темно-русявий колір.

Весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес — що відомо

Раніше у медіа з'явилася інформація про те, що Роналду нібито запланував весілля на рідному острові Мадейра, де нібито було заброньовано декілька поверхів розкішного готелю та собор. Також медіа стверджували, що пара покликала зіркових гостей, серед яких були Ріанна, Дрейк та Ліонель Мессі.

Ба більше, близько 2000 фанатів Роналду навіть з'явилися біля собору, де, як вони очікували, має одружуватися легенда футболу. Однак натомість там була інша пара.

Пізніше пара підтвердила інформацію про своє одруження у своїх соцмережах. Сама церемонія пройшла в Кашкайші, Португалія, а пара відсвяткувала це разом зі своїми дітьми у вузькому колі.

Згодом у мережі опублікували ексклюзивні фотографії з церемонії святкування весілля Роналду та Джорджини.

Раніше Фокус розповідав про те, що наречена знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, модель та блогерка Джорджина Родрігес відповіла на критику через свою "зайву" вагу.

Також Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з португальським футболістом.